Rahm da con las notas más dulces

Domingo, 27 mayo 2018, 00:20

Posiblemente no le sirva para postularse como candidato al triunfo en Fort Worth porque Justin Rose parece haber hecho un pacto con el diablo del golf a una media de cinco bajo el par por día. Todo dependerá del botín con el que se haga finalmente el inglés, que se puso en modo «¿sorpresas?, no gracias» en cuanto echó a andar ayer en la tercera jornada del Colonial, con tres birdies seguidos, sabedor de que en el turno matinal había habido mucho mambo. Jon Rahm había sido uno de los animadores del cotarro en uno de los mejores tramos que se le recuerdan como profesional. Ha tenido días con tarjetas de saldo superior, mayores tacadas, pero la solvencia, la autoridad de su juego, la capacidad para imponerse al campo no fueron normales.

Se explica con números, como si fueran manzanas. Una de las estadísticas que más se acerca a la disección del juego es la de los greens alcanzados. Se entiende que en un par 3 se debe llegar con el primer golpe a la alfombra, de dos en los pares 4 y de tres en los 5 (aunque bastan dos en muchos casos hoy en día cuando hablamos de pegadores) para así poder contar en cada caso con opciones de birdie. Jon Rahm ayer en Texas sólo falló dos de los 18. Nada en el 'front nine', sublime con todos los palos en los nueve primeros hoyos.

Ya colocó en su salida del 1 su drive más poderoso durante el Fort Worth Invitational y fue recompensado con una opción de eagle desde seis metros. No cuajó y se contentó con el birdie, pero estaba colocada la primera piedra de un día pleno de confianza, ambición y certeza. Porque dirigió la bola a escenarios despejados, con su línea a bandera siempre libre de barreras. Completados los primeros hoyo hoyos había conquistado cinco. A diferencia del viernes, se sentía tocado en los greens y le daba igual estar a dos o seis metros porque iba haciéndose con trapos como para poner una reventa. Amplió el botín a seis birdies contabilizados los diez iniciales. Facturó lo mismo apelando al tiralíneas que visitando un búnquer, como en el 6, remitiendo desde la arena para quedarse con un remate de faena desde un par de pasos.

Sólo dos deslices. En el 11, cuando se le escapó el segundo golpe y tuvo que dropar con penalización como prólogo de su único bogey. Y en el 14, llegando al green pasado de energía, pero salvando el par. Porque en el 18 también el franqueo desde el tee se perdió lejos de la vía establecida, pero su recuperación tras otro dropaje, este de alivio sin castigo, le llevó directo al territorio del putter, herramienta que ayer fue de precisión en sus manos.

Rahm jugó ayer por primera vez junto a Cheng Tsung Pan (China Taipei), criado en Washington y número 187 en el ranking mundial, que se inició en el golf porque su madre era caddie en un campo de Taiwan. Fue, junto a Howell III, el jugador que intentó en vano frenar la primera victoria profesional del de Barrika, en el Farmers de 2017, donde les sacó tres golpes de ventaja. Hoy disputará la jornada final en el antepenúltimo partido junto al sudafricano Louis Oosthuizen.