Golf Jon Rahm se mantiene como número 5 del mundo, tras la FedEx Cup Rahm, en Atlanta. / USA TODAY Sports «Si miro hacia atrás este año, no me puedo quejar de nada. He superado todas mis expectativas y hay tantas cosas de las que debo estar feliz», señaló el golfista de Barrika EL CORREO Martes, 26 septiembre 2017, 01:59

Jon Rahm se mantiene en la quinta posición de la clasificación mundial de golf (7,88 puntos de media), tras concluir también quinto la FedEx Cup en una clasificación liderada por el estadounidense Dustin Johnson con 11,95 puntos de promedio seguido de su compatriota Jordan Spieth, segundo con 10,47 y el japonés Hideki Matsuyama, tercero con 8,94.

El de Barrika finalizó el domingo el Tour Championship -la final del circuito estadounidense- empatado en el séptimo puesto con -7, a cinco golpes del ganador del torneo, el estadounidense Xander Schauffele (-12) y a cuatro del ganador de la FedEx Cup, Justin Thomas (-11).

«Si miro hacia atrás este año, no me puedo quejar de nada. He superado todas mis expectativas y hay tantas cosas de las que debo estar feliz», señaló Rahm, que se ha estrenado en el PGA Tour con 11 torneos entre los diez primeros durante este año, incluyendo la victoria en el Farmer’s Insurance a principios de la temporada.

Rahm, tercero de la Race of Dubai -la clasificación del Circuito Europeo- competirá en el Open de Italia (12-15 de octubre) y Valderrama (19-22 de octubre). Poco después, participará en la cita mundialista de Shanghai, antes de disputar del 16 al 19 de noviembre la gran final del Circuito Europeo en el Jumeirah Golf de Dubai.

Por otro lado, Sergio García sigue en la décima posición del ránking mundial con 6,37 puntos de media, después de finalizar empatado en el puesto diez del Tour Championship y 21 de la FedEx Cup. «Esta semana he jugado para ganar, pero tres golpes malos me han torturado y el campo no me ha perdonado nada», confirmó García, que ha pasado por claroscuros, con impresionantes sucesiones de birdies y errores que le han costado bastantes golpes.

«Ha habido muchas cosas positivas y me he encontrado más cómodo. Espero que las sensaciones sigan igual y por la misma línea», concluyó el golfista de Borriol, que ganó el Masters de Augusta el pasado mes de abril a sus 37 años, siendo el primer ‘grande’ de su carrera.