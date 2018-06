EL CORREO con Rahm en el Open de Francia Jon Rahm a su llegada al Open de Francia: «Cada vez que fallo un corte parece que se ha caído el mundo» 06:47 J. M. C. El de Barrika inicia en París una gira de tres torneos, donde disputará su primera Ryder Cup ELCORREO.COM Martes, 26 junio 2018, 15:31

Jon Rahm vuelve al Open de Francia donde disputará tres torneos. En París disputará su primera Ryder Cup; en Irlanda defenderá el título en un campo distinto, Ballyliffin; y el tercer torneo 'major' de la campaña, un The Open Championship que es uno de los objetivos del de Barrika. Desde que es profesional, en los seis torneos que ha disputado en el viejo continente limitados al Circuito Europeo acumula tres victorias (Irlanda, Dubai, España), un décimo puesto en Francia, decimoquinto en Italia, el puesto 44º en el The Open y no pasó el corte en Valderrama el pasado año.