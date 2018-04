Rahm inicia el Masters de Augusta «con buenas sensaciones» REUTERS El primer ‘grande’ de la temporada arranca esta tarde con el foco puesto en Tiger Woods JOSÉ MANUEL CORTIZAS Jueves, 5 abril 2018, 01:24

Amanece lloviendo en Augusta. Las previsiones aquí son dardos que se ceban con la diana. No dura mucho. Las banderas flamean y eso inquieta a los jugadores porque les obliga a pensar, a cambiar. Y pocas cosas hay peores en un deporte de precisión que tener que alterar ese golpe tantas veces repetido en la mente. Claro que cada uno lo lleva a su manera.

En el caso de Jon Rahm, la jornada previa a su segunda tentativa de conquistar la chaqueta verde le llevó al campo de prácticas antes de hacer los nueve primeros hoyos en compañía de Rory McIlroy, con quien hoy se pondrá en marcha completando Adam Scott el trío a las 19.38 (hora española). Y para cerrar el día, sonrisas, desahogo y showtime en el torneo de pares 3 junto a Nick Faldo en el que el de Barrika llegó a dejar una bola colgada de la cazoleta, a un dedo del ‘ace’ (hoyo en uno) y otra le hizo la cobra al agujero con una corbata de doble nudo.

Bajo el árbol centenario de la casa club, cuyas semillas nos llevaremos todos de recuerdo en ropa y cabeza, el vizcaíno saludó a David Abeles, mandamás de TaylorMade (que le nutre los palos de su bolsa), y habló de su último pálpito antes de que empiece la función. «Tengo buenas sensaciones. Estoy contento con mi juego, muy tranquilo. Tengo un gran grupo mañana (hoy) con dos grandes personas, dos jugadores increíbles». Y reiteró que este Rahm presenta otro trazo al debutante en 2017. «Es un año completamente diferente. Yo soy diferente, he crecido mucho desde entonces. Hay momentos en los que quiero seguir entrenando y hora sé que no es bueno para mí seguir haciéndolo. Por eso me he tomado este descanso en las últimas semanas. Física y mentalmente soy muy diferente al año pasado».

Con capacidad para hacerlo, se ha trabajado el Augusta National hasta descubrir la mayor parte de sus secretos visibles. «Si he venido tanto es porque quería estar cómodo con el campo y con los golpes que no tenía tan claros. He venido siete días. Es normal, la media de la gente es de cinco o seis veces».

Rahm ya sabe lo que es jugar cerca de Tiger Woods, lo que supone para la falta de tranquilidad. Lo vivió yendo por delante en Torrey Pines. Esta vez se libra, de momento. «No lo voy a ver, a no ser que juguemos juntos el fin de semana. Suerte que me ha tocado en el lado contrario, con él y Sergio jugando a la misma hora, va a ser un cristo por la mañana. Es difícil jugar con él o por delante por la atención que lleva, pero hay que tener claro que todos le están mirando a él».

Con quien no le importa jugar, al contrario, es con Rory McIlroy. Se lleva estupendamente con el norirlandés y ver a ambos avanzar por la avenida en bajada de la calle del hoyo 1 bien podía ser una imagen que se reptirá en la Ryder Cup. «Con Rory me llevo muy bien, acabamos de jugar ahora juntos.Tengo muchas ganas de preguntarle cosas sobre la Ryder, sobre todo. El ganó su primer Grande a los veintiún años, número 1 delmundo a los veintidós, jugó la Ryder muy joven. Me puede dar algún consejo de cómo puedo llevar las cosas. De momento no me ha dicho mucho».

Golpe inaugural

Desde que a las ocho de la mañana Jack Nicklaus y Gary Player cumplan con el sagrado protocolo del golpe inaugural, la veda quedará abierta en Augusta. Quedan atrás tres días emotivos, muy especiales para el público norteamericano, que no ha tenido que pellizcarse para confirmar que su héroe, Tiger Woods, ha vuelto. Lo acapara todo.

Esa concentración de focos,miradas y desvelos con Woods como diana juega a favor del resto. A nivel nacional sucede lo mismo con Sergio García, al que lógicamente se le debe reconocer el estatus de campeón en título. Historias constantes sobre su reciente paternidad, sus primeros actos oficiales con la chaqueta verde como uniforme, recuerdos de lo que le debe a su suegro cuando en vísperas del Masters que ganó el año pasado acabó de un disparo con una serpiente cascabel que esperaba el paso en falso del jugador castellonense mientras cazaban en Texas.

Su órbita incluye, claro está, un juego muy solvente que parece subir enteros en proporción directa a su estado de ánimo. Coinciden sus rivales habituales en reconocer que ver al castellonense feliz es sinónimo de que serán ejecutados. Y el de Burriol vive ahora en una nube.

Podríamos hacer una lista de no menos treinta jugadores que por cómo llegan o por su talento no sorprenderían a nadie si les fuera impuesta el domingo la chaqueta verde.