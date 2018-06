Rahm cumple en el US Open cincuenta torneos como profesional

Ver el listado impone. Por cantidad y calidad. Dos años de Jon Rahm como profesional que se cumplen este mes y que el pegador de Barrika celebra en el US Open, un 'Major', ese coto exclusivo de caza que le provoca un saliveo constante, máxima excitación, voracidad. Han sido 49 torneos muy bien aprovechados, tanto que el diez por ciento quedan convenientemente recordados en su rincón de los trofeos. Cinco victorias con las que nadie contaba, posiblemente tampoco él por mucho que le propulse esa energía volcánica que le lleva a despreciar las medianías, la especulación.

Cuando colgó los hábitos universitarios para iniciar su carrera profesional, el vizcaíno nada tenía garantizado. Contaba con un presupuesto limitado para hacerse con las ganancias necesarias (en torno a los 800.000 dólares) para lograr la tarjeta del Circuito Americano en un puñado de torneos en los que se agenció una invitación. De no lograrlo, lo que entonces parecía lógico, su camino hubiera derivado hacia la segunda división, el Web.com Tour desde el que cada año se promueven los ascensos a la FedEx Cup con exenciones para la mayoría de citas puntuables, salvo 'Grandes' y Mundiales.

Carrera profesional: sus 49 actuaciones Torneo Resultado Quicken Loans National 3º Barracuda Championship CORTE 2 The Open Championship 59º RBC Canadian Open 2º Travelers Championship 25º John Deere Classic 14º Wyndham Championship CORTE Safeway Open 15º Shriners Hospital for Children 15º OHL CLasicc at Mayakoba 50º ISPS Handa World Cup 8º CareerBuilder Challenge 34º Farmers Insurance Open 1º Waste Phoenix Open 16º AT&T Pebble Beach 5º Mundial México 3º Mundial Dell Match Play 2º Shell Houston Open 10º Masters Tournament 27º Wells Fargo Championship 4º The Players CORTE 2 Dean&DeLuca Invitational 2º The Memorial Nationwide CORTE US Open CORTE HNA Open de Francia 10º Open de Irlanda 1º The Open Championship 44º Mundial Bridgestone 28º PGA Championship 58º The Northern Trust 3º Dell Technologies Championship 4º BMW Championship 5º Tour Championship 7º Open de Italia 15º Valderrama CORTE HSBC Mundial Shanghai 36º DP World Tour Dubai 1º Sentry Champions 2º CareerBuilder Challenge 1º Farmers Insurance Open 29º Waste Phoenix Open 11º AT&T Pebble Beach 26º Mundial México 20º Mundial Match Play 52º Masters Augusta 4º Open de España 1º Zurich Classic New Orleans CORTE The Players Championship 63º Fort Worth Invitational 5º

Lo que sucedió, sin embargo, no entraba en hoja de ruta conocida. Porque Rahm se estrenó en el Congressional de Bethesda (Maryland) dejando patidifusos a los gurús del golf al punto de acabar tercero el Quicken Loans a cuatro golpes del ganador, Billy Hurley III. Y lo que era aún mejor para sus intereses, embolsándose 400.200 dólares que suponían la mitad del talonario necesario para poder permanecer con los mejores. Y otra recompensa nada desdeñable, el visado para el Open Británico al que accedían los nueve mejores clasificados.

Había sido su primer paso y no se trastabilló con los dos siguientes, capaces de, cuando menos, hacer dudar al más avezado de los jugadores. Porque disputó el Barracuda en formato 'modified stableford' -sistema que otorga otros valores fijos a cada resultado en un hoyo- al aprovechar la coincidencia con el Mundial Bridgestone al que no podía acceder. Se quedó en el segundo corte y una semana después estaba en el The Open Championship de Royal Troon dispuesto a aprender una lección constructiva frente a un campo que le ganó por nueve golpes.

Sentía que se le acababa el tiempo y echó el resto en el Open de Canadá (Glen Abbey). No hubiera sido una catástrofe, en absoluto, haber tenido que coger impulso desde el circuito inferior, pero algo en Rahm se había activado ya en el Quicken Loans National, con aquel tercer puesto que le dio alas cual anuncio de bebida energética. Y en el campo de Ontario acabó de cimentar su futuro. Segundo, a un golpe de Vegas y con la alforja recibiendo otros 440.533 dólares. Suficiente. Era jugador de pleno derecho del Circuito Americano. Llevaba un mes exacto como profesional y ya había conquistado un logro en el que otros jugadores debutantes emplean uno o varios cursos en el segundo escalón de la pirámide.

Cinco victorias

Siete meses después de su debut en el golf de pago ya era ganador. Galones de campeón conquistando el Farmers Insurance en Torrey Pines, desde entonces localidad hermanada con Barrika en lo sentimental. El morrosko posaba con su trofeo y el tablón de surf que incluía el lote mientras su imagen daba la vuelta al planeta golfístico con el inolvidable eagle al 18 con la bola tomando desniveles, curvas y caídas varias. Lo que llamó la atención ya entonces fue su ferocidad. Olió a sangre y se presentó en los segundos nueve hoyos del domingo con ansia desmedida. Birdie al 11, eagle al 13 y traca final con birdie y eagle al 17 y 18. Casi le arranca el brazo a Adam Hayes, su caddie, en una reinterpretación de la felicidad plena. Un dato que elevó aún más su moral. Ante la posible resta de méritos que siempre sobrevuela sobre quien se estrena entre los grandes, nada del gol o el golpe del cojo. Mismos campos de Torrey Pines, mismas condiciones y días y la lista de los que no pasaron el corte, por citar los más llamativos, incluyó a Dustin Johnson, Koepka, Jason Day, Rickie Fowler o el mismo Tiger Woods.

Siguiente parada, Irlanda, en los links como donde mamó el golf. De allí al desierto de Dubai. Y regreso a California para su cuarta muesca. Y la quinta armando un taco impresionante, histórico, en Madrid. Convertido en una reencarnación de su idolatrado 'Seve' en su interactuación con el público. El reclamo del vizcaíno reunió a más de 50.000 aficionados en Madrid y no falló.

Un camino que sigue siendo incipiente pese a que los números parecen hablar de un jugador que lleva media vida de profesión. No es el caso. Cumple este mes dos años de oficio remunerado en el que será su torneo número 50, el US Open al que lanza rayos X por los ojos en un intento por descubrir a tiempo todos sus secretos. Cinco victorias y otras tantas instantáneas abrazado a los trofeos conquistados y vestido de rojo -salvo en Irlanda donde el agua y el frío le llevaron a ponerse encima una sudadera azul-, su amuleto dominical, como lo fue de Tiger Woods. 10 veces entre los tres primeros, 16 en el Top 5 y 20 en el Top 10, y 25 ocasiones como uno de los quince mejores clasificados. La mitad de las veces que ha jugado su resultado ha estado en ese abanico de puestos. Lo dicho, dos años muy bien aprovechados.