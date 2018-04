Rahm, a cuatro golpes del líder tras la segunda jornada del Abierto de España Rahm, en un momento de la jornada. / Efe El de Barrika está convencido de sus opciones de victoria en las dos jornadas que se disputan este fin de semana EFE Madrid Viernes, 13 abril 2018, 20:57

A cuatro golpes del líder. Así ha cerrado Jon Rahm la segunda jornada del Abierto de España. El golfista de Barrika ha cerrado la jornada de este viernes su segunda vuelta en 68 golpes, con un 'eagle', cuatro 'birdies' y un doble 'bogey'. Suma un total de 135, nueve bajo par, y sigue la estela del del irlandés Paul Dunne, campeón del Masters Británico en 2017.

«Yo estoy cómodo, estoy jugando muy bien y estoy siendo agresivo», ha comentado Rahm en zona mixta, convencido de que podrá darle «un susto» al líder provisional del torneo que se disputa en el madrileño Centro Nacional de Golf si mete los 'putts'.

«En dos días no creo que haya habido un solo jugador en este campo que haya jugado mejor que yo de 'tee' a 'green'», ha continuado, «y lo único que tengo que hacer es meter los 'putts'». «Si no se meten 'putts' no se ganan torneos», ha recalcado.