Golf Rahm, en Atlanta: ya no hay amigos, comienza la cacería 02:36 A la espera. Jon Rahm, con gesto relajado ayer en vísperas del inicio hoy del torneo . / José Manuel cortizas Arranca la final del Circuito Americano con el golfista de Barrika en paz consigo mismo y con el golf J. M. CORTIZAS Enviado especial. Atlanta Jueves, 21 septiembre 2017, 02:21

Una jauría con 25 alimañas dispuestas a destrozar a bocados a las cinco liebres que les preceden. La finalísima del Circuito Americano es un camino sin retorno en el que el ruido seco de las dentelladas lo inunda todo. Tanto como el hedor que se concentra en algunos ‘tees’ de salida, como en uno de los dos habilitados en el 15, absolutamente insoportable para los jugadores. «Ya ves, no se puede ni respirar», reconocía Jon Rahm durante su recorrido al ‘back nine’ de East Lake ayer por la mañana. Hay otros ejemplos más escatológicos con la concentración de calor y olor en los baños portátiles. Mejor no entrar en ese terreno. Las lagunas muestran una textura de tonalidades verdosas que los responsables del mantenimiento achacan a los fuertes vientos que llegaron tras desintegrarse el huracán Irma y que enviaron mucha vegetación rota al agua, que ahora está en plena fase de putrefacción. Es el único lunar en un escenario mayúsculo, «muy en la línea de Augusta en categoría y conservación», añade Edorta, el padre del jugador de Barrika que le acompaña desde el martes.

La víspera es tranquila, pero se percibe en el ambiente que las amistades se aparcan, que hay tanto en juego que desde el primer varazo en el 1 la guerra quedará declarada. Será una cacería en la que los cinco jugadores que dependen de sí mismos para ser campeones (Spieth, Thomas, Johnson, Leishman y Rahm) leerán el golf de otro modo. No tanto por más cauto como por menos kamikaze. Para el resto, sobre todo los que llegan desde el puesto 30 al décimo, la única religión será apuntar al trapo y convertir cada hoyo en una galería de tiro. El peor se irá de Atlanta con un bonus de 175.000 dólares, que irá creciendo hasta los 225.000 del vigésimo, el medio millón del décimo y los 10 millones del ganador.

Rahm mantuvo ayer su liturgia. Se le ve a gusto, en paz consigo mismo y con el golf. Se acercó en el campo de prácticas a Sergio García y charlaron un par de minutos. El de Castellón le confirmó el embarazo de doce semanas de su esposa, Angela, y el vizcaíno le dio la enhorabuena. Después cada maestrillo a su librillo. El del de Barrika pasaba por reconocer la segunda parte del campo que se dejó pendiente el martes. Repitió compañía con Xander Schauffele. Soltó bien el brazo, marcó algunas genialidades que ojalá repita desde hoy y a cada paso se sintió más a gusto en «este campazo, es espectacular. Las calles son estrechas y los roughs complicados, pero es una pasada».

Válvulas de escape

Por el camino picos de concentración con válvulas de escape. Temas personales, cuestiones técnicas y, cómo no, el Athletic. Se santigua para que «Aritz no se retire nunca». Como muchos seguidores no quiere imaginarse ese momento por la dependencia que tiene el equipo de los goles de Aduriz. Habla de Williams, del buen momento de Muniain y lo que menos le acaba de convencer es el centro del campo. Como vino, se va. Su mente se centra en la bola cuando la alcanza tras el paseo desde el tee de salida. Charla con Adam, su caddie, verifican anotaciones en la libreta. El día es espectacular y ya se dejan ver las primeras mareas de aficionados que hacen acopio del merchandising y las zonas de ocio.

A lo largo de todo el recorrido aparecen perfectamente reconocibles expendedores enormes de crema de protección solar y stands donde se regalan lápices labiales y gafas de sol. El cáncer de piel es una de las fijaciones entre los practicantes del golf por razones obvias. Camino del hoyo 12 un joven le espeta un «Aúpa Jontxu». Siempre atento con los fans, a Rahm le pilla en un momento de concentración y sólo se lleva la recompensa de un gesto con la mano. Más adelante llegan los autógrafos y selfies.

Quiere, como todos, que comience el espectáculo, que esta FedEx Cup acabe como merece, con una batalla sin trincheras tras las que ocultarse. Este fuego cruzado a cuerpo descubierto le favorece. No hay ningún jugador en el listado de Atlanta que sea tan eficaz como él a la hora de cambiar el chip, de restablecer sus constantes vitales después de un revés. Varios pueden hacer del torneo un monólogo porque su calidad es inabarcable. Cualquiera de sus compañeros de quinteto en la pole position que comparten son capaces de imponer su ley con jornadas dulces en las que sus mentes preclaras leen el juego sin trastabillarse en ninguna línea. El tema será cuando lo hagan, cuando les surja la dislexia y cómo saldrán del atolladero. Rahm lo convierte en causa-efecto. De él no hay duda.