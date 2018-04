Kerman Lejarraga y su dura pelea por entrar en los 66,7 kilos Kerman Lejarraga reflexiona durante uno de sus últimos entrenamientos antes del Campeonato de Europa. / Fotos: Borja Agudo El campeón de España del peso wélter se cita hoy con la báscula en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Mañana peleará ante Skeete por el Campeonato de Europa. EL CORREO ha querido saber cómo ha sido su proceso para llegar al peso JAN ECHEVARRÍA Viernes, 27 abril 2018, 01:44

El invicto Kerman Lejarraga (24-0) ha bajado catorce kilos desde que arrancó su preparación de cara al Campeonato de Europa de boxeo, que disputa el sábado en Miribilla frente al británico Bradley Skeete (27-1). En dos meses, el de Morga ha pasado de mover en los entrenamientos las piernas de un semipesado (80 kg.) a luchar por clavarse por debajo de los 66,7 kilos, que le avalan como peso wélter, una categoría tan interesante como competida (Manny Pacquiao, Lucas Matthysse...).

Ese radical cambio en el peso no es gratuito. Su preparador, Txutxi del Valle, confiesa que las restricciones alimentarias a las que está sometido el vizcaíno en cada combate hacen mella en su humor los días previos a la pelea. «No hay que toserle mucho porque le cambia el carácter. Digamos que ahora mismo no es la alegría de la huerta», sentencia.

Noticias relacionadas Sorteo de diez entradas dobles de la velada de Lejarraga y Gago para los usuarios de WhatsApp de EL CORREO

Lo cierto es que al inicio de esta semana, el campeón nacional del peso wélter sí que lucía más serio de lo habitual en uno de sus entrenamientos vespertinos en el Mampo Gym de Zorrozaurre. Y el miércoles, con la reducción de agua, comenzaron «los balbuceos, la falta de reflejos y el resto de consecuencias de una dieta muy exigente», cuenta Del Valle. ¿Pero, cuáles son los pilares de Kerman para llegar lo mejor posible a su compromiso con la báscula?

'Nany' Suárez, su mujer, protectora y cocinera A Kerman si le das piedras, se las come»

'Nany' Suárez descansa tras una sesión de manoplas en el Mampo Gym.

Joana 'Nany' Suárez es la mujer de Kerman y la encargada de que el 'Revólver' esté bien alimentado. No es nutricionista, pero todos destacan su perseverancia y dedicación para que el de Morga tenga en la mesa «lo mejor de lo mejor». Además, hay un interés oculto por el que esta simpática asturiana no quiere que el WBA Internacional se acerque a los fogones: «¡Me da pánico que me queme la cocina!», bromea.

Boxeadora y vecina de Avilés, 'Nany' (así le llaman todos) vive en un piso de la calle Autonomía con el 'Revólver', su hija y sus dos perras, 'Gora' y 'Kiwi'. Trabaja impartiendo clases de 'noble arte' en el gimnasio AKT de Astrabudua y, a veces, cuando termina su jornada, comparte mesa con el boxeador de moda en el «Fosters Hollywood o en cualquier otro restaurante». Nos confiesa que «si en vez de unas buenas albóndigas pusiera piedras en el plato Kerman se las comería bien a gusto», y está convencida de que invitarle a una jamada es «más caro que hacerle un traje» (risas).

Bromas aparte, cuando no hay combate a la vista, siempre recae sobre ella la responsabilidad de echarle la bronca por su «falta de medida» con la comida. Aun así, se confiesa admiradora de la arrolladora «fuerza de voluntad» de su campeón y ensalza que éste siempre tenga tiempo «para estar con la niña y sacar a las perritas». Kerman, por su parte, confía tanto en el criterio de su mujer que sus consejos le valen más que los de cualquiera.

Javier Pérez, su nutricionista «Los últimos tres kilos son agua»

Javier Pérez sostiene un bote de suplementación mientras charla con Kerman.

Javier Pérez es el nutricionista de Kerman desde hace cinco meses. En febrero empezó a darle las pautas alimentarias en su camino hacia el título de Europa y, aunque hasta hace diez días el propósito era ir reduciendo las grasas de su cuerpo, esta última semana su labor ha consistido en ajustar el músculo del corpulento púgil vasco. «El organismo al final se queda sin reservas de grasa y hay que ir a por la masa muscular. Entraba dentro de nuestros planes...», asegura.

Los últimos tres días, el objetivo se limita al agua que fluye en Kerman. «Con la ingesta de alimentos deshidratados (un arroz específico, diente de león...) y algunos suplementos alimenticios, le hacemos bajar los tres últimos kilos. Es la fase más dura para el boxeador, pero, como ha estado cumpliendo bien los plazos, le hemos mantenido la patata, el aguacate... y así ha llegado al sprint final en mejores condiciones», explica. El martes el de Morga estaba a menos de tres kilos del peso pactado (66,7 kg.) y el dietista asegura tener todas las garantías para que el compromiso con la báscula quede resuelto esta tarde. Habrá perdido tres kilos en tres días. Casi nada.

Txutxi del Valle, su entrenador de principio a fin «Kerman engorda 10 kilos desde que se pesa hasta que sube al ring»

Txutxi del Valle coloca los guantes al de Morga.

Txutxi del Valle es el encargado de que Kerman llegue al cuadrilátero en la mejor forma física posible. Organiza sus entrenamientos y plantea el título europeo desde un punto de vista táctico. Le pone las manoplas a diario, establece sus sparring y supervisa el aspecto físico de sus entrenamientos. Además, también está pendiente de sus avances con el peso y todas las gestiones pugilísticas de Kerman pasan por él. El dueño del Mampo Gym ha puesto mucha cabeza en esta carrera.

Del Valle está orgulloso de que su boxeador sea uno de los pocos hombres en el mundo capaces de subir «10 kilos en un día». Y explica que cuando el pegador vasco empieza a ingerir líquidos a sorbitos tras el pesaje, la máquina «vuelve a rodar». «Un rato después, toca carne roja para dar a su cuerpo proteína y también hidratos de carbono con la mirada puesta en la pelea».

La puesta a punto «La última semana: entrenamientos largos»

Kerman se protege los nudillos con gomaespuma para evitar lesiones durante el entrenamiento.

La preparación física de Kerman de cara al título europeo arrancó el 8 de enero. Él y su entrenador, Txutxi del Valle, empezaron «poco a poco» para tres semanas después aumentar la carga de trabajo. Con el paso del tiempo, ese volumen de entrenamiento fue reduciéndose con sesiones más cortas e intensas. Ahora, en la última semana, se ha buscado todo lo contrario: largos entrenamientos y poca intensidad para quemar sin desgastar.

En cuanto a las manos de Kerman, los aficionados pueden estar tranquilos. Las protege bien en los entrenamientos con buenos vendajes y almuadillas de gomaespuma en los nudillos. Desde que fuera operado en 2014, lo que le mantuvo 8 meses alejado de los cuadriláteros, sus puños trabajan como martillos.

Tras el pesaje, su plato estrella «Esta noche cenará mis albóndigas»

Kerman empezará a subir de peso tras superar el compromiso con la báscula.

Después de dar el peso esta tarde, Kerman Lejarraga volverá a degustar por fin las «ricas» albóndigas de su mujer, que tantas veces le han rondado por la cabeza en las últimas semanas. Será el plato estrella que llene el estómago del 'Revólver' tras las duras jornadas de estricta alimentación. Y encima, por si fuera poco, es probable que mañana le caiga ese arroz con pollo tan exquisito. ¡Mmmmmmm! La cosa empieza a mejorar.

El nutricionista Javier Pérez insiste en la importancia de hidratarle bien y darle los nutrientes necesarios en las horas previas a su cita con Skeete. Eso le ayudará entre las dieciséis cuerdas y además será «clave» para que no se le abra la piel, un problema que últimamente tiene preocupado al entorno del de Morga. Como medida para evitar eso, han contado con la ayuda de los ácidos grasos y el Omega 3, 6 y 9.

Las anécdotas «Cualquier día me cae un puñetazo mientras duermo»

Al parecer, el de Morga también boxea en sus sueños.

Kerman Lejarraga no se conforma con los entrenamientos. Además de correr, pegar a las manoplas y llevar una vida ordenada, de vez en cuando se dedica a lanzar puñetazos al aire en sueños. Involuntarios sí, pero recuerden que lleva 24-0 (19 K.O) y no duerme solo... ¡Nany ponte casco!

El amor del 'Revólver' también recuerda haberle sentido alguna vez levantándose de un salto con la «paranoia» de no haber cumplido en un pesaje ficticio. Así las cosas, es de agradecer que la niña de la casa esconda las comidas que él no puede probar para ahorrarle sufrimiento.

El pesaje y el título A las 16.30 comienza la cuenta atrás

Kerman Lejarraga, durante uno de los controles de peso realizados esta semana en el Mampo Gym.

Esta tarde se celebrará el pesaje en el Palacio Euskalduna de Bilbao (16.30 h.). Kerman Lejarraga y Bradley Skeete se verán las caras por última vez antes de su cita de mañana por el Campeonato de Europa del peso wélter, en el Bilbao Arena de Miribilla. Se trata de una cita histórica que promete miles de reproducciones en los próximos días en internet y que esperemos acabe con el cinturón colgado en alguna pared del piso de Autonomía que Kerman comparte con su mujer y la pequeña de la casa. Quienes no tengan entrada y quieran verlo en directo podrán adquirir su ticket en taquilla.