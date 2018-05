NosotrasTambiénJugamos: las jugadoras de rugby se reivindican con una réplica al spot oficial

«La cuestión no es quién me va a permitir... es quién me va a detener». Con este contundente mensaje, las jugadoras vascas de rugby quieren reivindicarse y reclamar el hueco que se han ganado por méritos propios en un deporte muy masculinizado. Cuando la Challenge Cup y la Champions Cup que se disputan este fin de semana en Bilbao han desatado la fiebre por esta disciplina de contacto, ellas quieren pedir a las instituciones «que no apoyen solo a la élite masculina, sino también a los clubes pequeños y especialmente a los femeninos».

Marina Seral, miembro del Gernika y editora del vídeo, explica que, aunque «las jugadoras llevábamos tiempo con la idea de hacer algo conjunto», las semifinales y, en concreto, la grabación del spot oficial con los jugadores del Getxo, han precipitado los acontecimientos. En apenas una semana han logrado dar forma a la idea que da la réplica al promocional, en el que solo salen hombres disputando un encuentro imaginario por las calles de Bilbao.

Al igual que en de los chicos, el vídeo muestra a jugadoras compitiendo en distintos enclaves de la capital vizcaína (parque de doña Casilda, San Mamés, el Guggenheim, la Gran Vía...) pero también en Gernika o en el Puerto Viejo de Getxo. Lleva la firma de las divisiones femeninas del Gernika, Getxo, Universitario Bilbao Neskak y Eibar, aunque quiere representar a todos los equipos que compiten en Euskadi y concluye con el hastag #NosotrasTambiénJugamos, con el que esperan que su revindicación se comparta masivamente en las redes sociales.