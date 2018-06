Koepka reedita un US Open que deja de serlo por un día Koepka sale desde el tee del 1 junto al trofeo que acabaría conquistando por segundo año consecutivo. / USGA Se suavizó el campo para frenar su velocidad y así acallar las críticas, y el ganador es el séptimo jugador en la historia que defiende su título JOSÉ MANUEL CORTIZAS Lunes, 18 junio 2018, 01:19

La edición 2018 del US Open quedará marcada para la historia como la cita en la que la USGA tuvo que recular, hacer caso a su legión de detractores y tragarse su orgullo y manual de dureza en favor de la paz mundial. Siempre ha hecho gala de que su torneo estrella, con el nombre de la nación, debe premiar al jugador valiente, rocoso, capaz de sobrevivir, una suerte de marine con un tipo al lado que le lleva la bolsa. Así vivieron los golfistas entre el jueves y el sábado, inmersos en un trayecto plagado de arenas movedizas, convirtiendo los números rojos -que se traducen en bajo par- en un elemento en vías de extinción.

Pero todo cambió cuando los organizadores aceptaron a regañadientes la sumisión a la corriente social que les cayó encima. Regaron el campo, los greens fueron más receptivos y desapareció la angustia vital anterior que en sí provocó un fausto espectáculo deportivo, donde lo imposible se abría paso y cazaba a cuantos encontraba por delante.

Aún así, el torneo no defraudó. Viniendo desde atrás, Fleetwood encontraba su estado zen con el putter e iba ganando puestos como el ciclista que se va a por la etapa a un kilómetro de la cima y contabiliza cadáveres a su paso. Sólo le tembló el pulso en las dos últimas banderas y aún así igualó la mejor tarjeta en una vuelta del US Open (63) y se mantuvo operativo más de tres horas entre la casa club y los campos de prácticas, por lo que pudiera pasar. Su -7 en el día hubiera sido un registro impensable, en él y en nadie, de haber seguido el campo como la víspera.

Golpe mágico en el 16

También encontrando huecos para adelantar, Reed puso de los nervios a la concurrencia. Cazó las tres primeras banderas y amplió a cuatro de cinco su tacada inicial. El ganador del Masters estaba en trance, muy fino en el juego corto. Su cota en el 'front nine' fue el coliderato con Koepka, que era el único del cuarteto que partió con ventaja que daba señales de ambición, agresividad y decisión. Porque Berger y Finau resbalaron pronto desde una atalaya que quizá les venía demasiado alta para su vértigo y Dustin Johnson jugaba como si nada hubiera cambiado en los greens, fallando tiros de entre dos y cinco metros como si no continuará con el ya obsoleto código de lectura de caídas. El viento subió ligeramente. No fue el hándicap al que se enfrentó Jon Rahm, pero amplió la incomodidad.

Clasificación final 1. Brooks Koepka (EEUU) +1 2. Tommy Fleetwwod (ING) +2 3. Dustin Johnson (EEUU) +3 4. Patrick Reed (EEUU) +4 5. Tony Finau (EEUU) +5 6. Xander Schauffele (EEUU) +6 .- Tyrrell Hatton (ING) +6 .- Henrik Stenson (SUE) +6 .- Daniel Berger (EEUU) +6 10. Webb Simpson (EEUU) +7 .- Justin Rose (ING) +7 12. Russell Knox (ESC) +8 36. Rafa Cabrera Bello (ES) +13

Resultaba paradójico que nadie parecía querer ganar un US Open que sus mentores habían abaratado descaradamente al reprimir su gusto por el drama en favor de un 'the end' engolado tan del gusto local el mismo día en que en Estados Unidos se celebró el 'Día del padre'. Porque había amagos constantes sin que pasara nada grave. Koepka, que amaneció asumiendo su papel de favorito al defender el título, comenzó en los segundos nueve hoyos a meterse en problemas, de los que salía con magistrales putts. Fleetwood seguía comiéndose las uñas ante las pantallas, y Dustin Johnson, que tuvo en su mano el triunfo el sábado cuando parecía haber estabilizado una renta de cuatro golpes que perdió, estaba gafado en el juego corto y soportaba además la carga de verse atrapado por Finau y Berger, que sin hacer ruido fueron achicando agua y volviendo a navegar con ritmo.

La emoción no se desbordó porque Koepka no quiso. En el último par cinco (hoyo 16) descerrajó un tercer golpe antológico y con el birdie consiguiente tenía dos hoyos y dos golpes de margen. Los nervios le jugaron una mala pasada en el approach del 18 (envió la bola contra la pared de la tribuna),pero el bogey no cambió su entrada en la historia como séptimo jugador que reedita título, como hicieron McDermott, Jones, Gulgahl, Hogan y Strange.