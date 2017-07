Boxeo Kerman Lejarraga pelea este sábado ante el experimentado Azael 'Turbo' Cosio Kerman Lejarraga celebra una victoria junto a su entrenador, Txutxi del Valle. / F. Gómez El invicto 'Revólver de Morga' tratará de llevarse su vigésimo tercera victoria en una velada que arrancará a las nueve de la noche en el polideportivo Peru Zaballa de Castro JAN ECHEVARRÍA Bilbao Jueves, 13 julio 2017, 07:27

El púgil vizcaíno Kerman Lejarraga volverá a subirse a los cuadriláteros este sábado (21.00 horas) en una velada que se celebrará en el polideportivo municipal Peru Zaballa de Castro Urdiales. El 'Revólver de Morga' se enfrentará al panameño Azael 'Turbo' Cosio en un combate profesional pactado a 10 asaltos de 3 minutos, después de haber debutado con éxito en junio en Estados Unidos. El vizcaíno hizo una entrada estelar al otro lado del charco al noquear de manera espectacular a su rival, el dominicano José Antonio 'El Maraca' Abreu, en solo dos asaltos.

Lo cierto es que Lejarraga lleva una racha imparable desde que comenzó su andadura profesional, en mayo de 2013. En este tiempo ha disputado 22 combates, que solo se cuentan por victorias. Está previsto que el invicto púgil de MGZ dispute en noviembre en el BEC el Campeonato de España ante el actual poseedor del título, el mallorquín José del Río. No obstante, antes deberá emplearse a fondo para sumar una nueva victoria ante el panameño, que no ha dudado en amenazarle en las redes sociales con una contundente advertencia: «Te voy a arrancar la cabeza», le ha dicho. Tal y como puede verse en sus combates colgados en internet, a este boxeador que suma 20 victorias (17 k.o), 5 derrotas y 2 nulos también le pesa la mano y se prevé que la del sábado sea una lucha de titanes. Aun así, todo se verá en el ring donde, como se ha visto muchas veces, las palabras y amenazas sirven más bien de poco, por no decir de nada.

«Es un rival difícil que ha disputado varias eliminatorias mundiales y que, sin duda, tiene peligro. De todas formas, Kerman es mucho Kerman y confíamos en la victoria que podría ponernos a punto para luchar por un campeonato de Europa o un Mundial en no mucho tiempo», ha explicado el entrenador de Lejarraga, Txutxi del Valle.

En la velada del sábado en Castro habrá otros tantos combates de calidad. Cabe destacar la pelea de semifondo, en la que el portentoso luchador local Jon Míguez debutará como profesional tras una impecable carrera amateur. Otros nombres a destacar son el de Haritz López de la Calle, más conocido por su recorrido como kickboxer, que ahora está compitiendo en boxeo; y Jorge Vallejo, que busca una victoria que le suponga pelear este verano por el campeonato de España. Dicho esto, segundos fuera, la lucha está por llegar.