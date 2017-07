Triathlon de Vitoria Iván Álvarez supo en la meta que acababa de ser padre Alvárez, de rodillas en la meta, con las primeras fotos de su hijo al recibir la noticia de su paternidad / Igor Aizpuru «Estoy en una nube, ha sido muy especial», asegura el corredor madrileño que revalidó su título del año pasado OLGA JIMÉNEZ Lunes, 10 julio 2017, 09:45

La undécima edición del Triathlon Vitoria tendrá siempre un lugar destacado en la memoria de Iván Álvarez, ya que, además de revalidar su título de campeón, nada más cruzar la meta conoció que había sido padre por segunda vez.

-Un triatlón de lo más especial.

-Sin duda. Me hubiera gustado que hubiera dado a luz mañana, pero estas cosas son impredecibles. Entraba dentro de los planes que se adelantase, pero no quería perderme esta prueba porque la había preparado muchísimo y tomamos la decisión entre mi pareja y yo. Ayer hablé con ella y me engañó, cómo ha aguantado el tipo.

-El mejor premio que podía esperar.

-Ganar el Triathlon de Vitoria por segunda vez ha sido algo muy especial y que te den un sobre con la foto de tu hijo lo ha hecho aún más. Estoy muy feliz porque los dos están bien y ahora solo quiero llegar a Madrid y poder abrazarles. Estoy en una nube.

-Además de las buenas noticias, la carrera también le ha ido bien, especialmente el maratón.

-Me he visto muy bien, en bici se ha empezado a rodar demasiado rápido y he preferido jugar mis cartas. Creo que he hecho bien, el año pasado hice lo mismo y esta vez he corrido mejor que nunca. Sabía que podía hacerlo.

-Ha logrado mejorar su propia marca.

-Sí, ¡en nueve minutos! Es un buen mordisco. Me lo han dicho ya en la meta, pero la verdad es que el tiempo total me da igual, lo importante es el puesto.