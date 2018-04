Un día para haber reventado el campo

Amama Miren y su ídolo televisivo de 'Saber y Ganar'

Llegó por sorpresa para encontrarse con su nieto en la cena del jueves, «aunque Jon ya se olía algo». La familia Rahm siempre ha sido celosa de su intimidad y respetada al respecto. También ayer, aunque era inevitable que trascendiera su presencia en el Centro Nacional de Golf para ver en acción a su nieto. Amama Miren tenía una sonrisa que no le cabía en la cara, los ojos abiertos como platos ante tanta gente desconocida que, sin embargo, parecía saber de ella.

Antes, en el hotel, ya le había enseñado a Jon Rahm la bolsa bien surtida que le había traído de casa con todo lo que sabe que le gusta. «Me ha metido palmeras, chocolates de Don Manuel, chorizo... yo qué sé, y más cosas que ni he podido ver y no me podré llevar a Estados Unidos por lo estrictos que son para pasar comida», comentaba el jugador de Barrika.

Su único contacto en público en el campo se produjo cuando el golfista se dirigía a iniciar la jornada y amama Miren le esperaba antes de la entrada al tee. Fueron cinco segundos que concluyeron con sus ojos húmedos y el jugador con las pilas desbordadas. Prueba de ello es que le hizo un eagle a ese hoyo.

Pero hubo algo más que le hizo muy feliz a la abuela materna de Rahm. Fiel seguidora durante muchos años del concurso televisivo 'Saber y Ganar' de Jordi Hurtado, quiso conocer cuando le dijeron que trabajaba en el Open (forma parte del departamento de prensa del European Tour) a Óscar Díaz, concursante-ganador modélico que superó los 200 programas en esa propuesta de La2. «Ha estado cariñosísima y me ha dicho que me veía mucho».