Los guantes tienen la palabra Bradley Skeete (izquierda) y Kerman Lejarraga posan junto al supervisor de la EBU, Marco Giuliani, que sostiene el cinturón que se ajustará el campeón. / BORJA AGUDO El Bilbao Arena entra en la historia al acoger hoy la velada que puede coronar a Kerman Lejarraga y Andoni Gago JOSÉ MANUEL CORTIZAS Sábado, 28 abril 2018, 01:54

Es el lenguaje más puro que existe, aunque haya mucha gente que no le acaba de encontrar la 'gracia'. Y es respetable. Se trata de dos personas de similar peso, por lo tanto con capacidad física semejante, encerradas en un cuadrilátero de 5,5 por 5,5 metros con sus cuerpos surcando la defensa y el ataque. Coreografías cuyo compás suena a percusión y adrenalina desbordada sobre la lona, en las gradas y concentrada en ampollas en el botiquín para detener hemorragias y abrir vías nasales. El boxeo en su máxima expresión premia a Bilbao como capital europea con una velada jamás vivida antes en el botxo. Dos títulos continentales, otro latino, diez combates para deleite de 10.000 aficionados que llenarán el Bilbao Arena. Hoy es el día en el que hablarán los guantes.

Por si quedaran dudas sobre la expectación del cartel propuesto por MGZ -brutal su trabajo logístico y el riesgo asumido al traer el Europeo welter-, el pesaje arrastró al público al Palacio Euskalduna donde pelea a pelea sus protagonistas fueron certificando su peso. Salvo algún gramo suelto en los duelos previos, lo mucho que está en juego hizo que nadie ajustara al límite y los seis peleadores que optan a títulos no jugaron con fuego. Sus rostros les delataban. Ojos hundidos, pómulos marcados, al límite de la hidratación, y una sonrisa de alivio que en sus mentes se traduce en un «por fin puedo comer», tras el racionamiento de los días previos.

Horario oficial 18.30 Alex Mora vs Cristian Rodríguez, supergallo, 6x3. 19.00 Avelino Vázquez vs Alejandro Moya, superligero, 6x3. 19.30 David Gegeshidze vs Ieltxu Lahuerta, pesado, 4x3. 19.45 Stefan Nicolae vs Boy Jones, ligero, 6x3. 20.00 Ilya Usachev vs Jon Míguez, welter, 6x3. 20.30 Lenka Kardova vs Violeta González, gallo, 8x2. 21.00 Ionut Baluta vs Yeszhan Zalilov, supergallo, 8x3. 21.45 Geoffrey dos Santos vs Andoni Gago, Campeonato de la Unión Europa pluma, 12x3. 22.40 Azael Cosio vs Jorge Fortea, Campeonato WBC Latino, 10x3. 23.30 Bradley Skeete vs Kerman Lejarraga, Campeonato de Europa welter, 12x3

Por eso no extraño que en cuanto Bradley Skeete bajó del peso cogió un recipiente con un preparado proteico y dio cuenta de él en cinco tragos. Fue el momento cumbre de un pesaje en el que de nuevo la deportividad fue ejemplar. La ambientación la pusieron los seguidores que calentaron motores con Jon Míguez, arreciaron en sus proclamas cuando accedió al escenario Gago y aullaron con potencia -marca de la casa- al grito de «Let's go Kerman» que acuñaron cuando el 'Revólver' de Morga recibió su bautizo norteamericano en el estado de Nueva York. Alucinaban en el bando sajón ayer al escucharlo.

Fue el invicto en el campo welter el que más exteriorizó su satisfacción cuando, tras santiguarse, y despojarse de la camiseta del Athletic, que ha convertido en su uniforme de trabajo, subió a la báscula y se escuchó en la voz del 'speaker' «66 kilos 300», exactamente la misma lectura que precedió al londinense Skeete. Cerró el de Morga el puño derecho, lo alzó y sintió que ya había ganado el segundo asalto, el primero que depende del buen seguimiento del plan de trabajo. El primero lo tenía enfrente, en los asientos de la sala desde los que sus seguidores le recordaban al coaspirante inglés el «ruido que vas a escuchar mañana».

Exquisita puesta en escena y trato de ambos púgiles y sus equipos. Cumplido el trámite, Kerman quería volar, lejos de las aglomeraciones. Es agradecido y no le niega una foto o el saludo a nadie, pero no le va ser el epicentro de la atención si no es en un cuadrilátero.

Momento 'British'

Skeete también abandonó el Palacio Euskalduna para cumplir con un detalle de los más 'British'. Con todo su séquito, unas diez personas, se desplazó al cercano pub Sir Winston Churchill para inmortalizar ese instante, como si se tratara de una bendición patria a su intento de asalto al título welter.

La función arrancó con retraso porque el rival de Andoni Gago, Geoffrey Dos Santos, confundió el lugar del pesaje y volvió al Max Center donde dos días antes había participado en un acto promocional. El límite gallo está fijado en 57,153 kilos. Aunque llevaba bien toda la preparación algún lunar del pasado hace que en su caso se agudice el oído para recibir la lectura de la báscula. En cuanto accedió al peso, su entrenador Txutxi del Valle esbozó un gesto de satisfacción. «56,600» confirmó el animador de la reunión. La cresta del bilbaíno lució como nunca mientras dirigía saludos a la legión de aficionados siempre fieles a 'El Machito'.

El resto de pesajes transcurrió con normalidad y lo más efectista fue la irrupción de los pesos pesados. Ieltxu Huertas dio 105 kilos, 25 y 100 gramos menos que su rival georgiano, Gegeshidze. Criatura, que diría el añorado Forges.