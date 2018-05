Los greens le cobran peaje a Jon Rahm Rahm ejecuta su segundo golpe en el hoyo 7, donde se le escaparía un putt de birdie de tres metros. / AFP Hace tablas con el Colonial y se mantiene con -2 tras ceder cinco bogeys con putts de par de tres metros o menos JOSÉ MANUEL CORTIZAS Sábado, 26 mayo 2018, 01:07

Puso la bola más o menos donde quiso. De nuevo sin importarle la plusvalía de tener que arreglárselas desde los rough a cambio de haber ganado suficiente distancia como para tener los greens a tiro. Llevaba el partido a su terreno, pero una vez en los greens el duende no quiso hacer acto de presencia. Concluyó la segunda jornada del Fort Worth Invitational como la víspera, con un balance de dos bajo par tras hacer tablas ayer con un Colonial que le cobró el peaje. Una lástima porque los números cantan y dicen que los cinco bogeys que espesaron su resultado bien pudieron no serlo ninguno. En todos esos casos tuvo la opción de patear para par desde un radio de tres metros o inferior, en dos ocasiones limitado el margen a un paso. Triste consuelo para la voracidad de Jon Rahm un -2 que le aleja a ocho golpes del liderato de Justin Rose, aunque le anime el hecho de tener el Top5 a sólo tres golpes de su registro.

De salida pareció que tendría el santo de cara. Comprometió la salida en el 1 con el aterrizaje de la bola en una situación que limitó a poco más de 70 metros su segundo golpe. Pero se rehizo y tras salvar el par sin problemas clavó seguidas las dos primeras banderillas de la jornada. En el 2 con un soberbio approach y en el 3 embocando desde unos diez metros. Un arranque que animaba a cualquiera. Más a él que sabía que la marca previa de Rose (-10 tras jugar en el turno de mañana) era una buena referencia de por dónde podían ir los tiros en la cita texana. pero como vino, se fue el toque mágico. En el 4 no acertó desde tres metros para mantener el -4 provisional y en el 5, aunque salió sin problemas de un búnquer, volvió a no dar en la diana con el putter desde poco más de dos pasos, distancia desde la que dos hoyos después se le escapó sin facturar un birdie. Y en el 8 le cayó el tercer bogey tripateando en un par tres que se le atragantó como una espina en la garganta.

Cerró el 'front nine' (los primeros nueve hoyos) con su tarjeta un tanto anémica, en -1 mientras la previsión del corte se colocaba entonces en +1. No es que sonaran las alarmas, pero nunca está de más tener cuidado o al menos contar con ello. Aunque la agresividad del vizcaíno apuntando a todo trapo que se mueve animaba a pensar en un vuelco no en el juego, que hasta el green era notable, sino en la eficacia en las distancias cortos, cuando jugador y bandera se citan en un mano a mano sin aditivos.

Y todo comenzó a cambiar, o eso parecía, en el 10. Jon Rahm en modo torero. Embocando desde la arena con un toque sutil desde ocho metros cuya conclusión celebró brazo en alto y saliendo del arenal cuando la bola aún seguía en movimiento en dirección a su destino. En el 12, otra dosis de su magia con un segundo golpe maravilloso que se quedó a dos metros de bandera. Mejor aún fue la ejecución en el 14, con la misma secuencia sólo que quedando la bola a 60 centímetros, si los había, de la cazoleta. Pena que entre ambos birdies malgastara una bala en el 13, incapaz de atinar desde el equivalente a uno de sus pasos.

Los vaivenes no habían acabado. Le faltó una pizca de suerte en el 15 para contar con una buena opción de birdie cuando puso la bola a cuatro metros del agujero pero sin superar un nervio en el green que la llevó al doble de distancia. Y el remate a sus esperanzas de mejora lo recibió en el 17. Había corregido una llegada pasada al green con un putt de 17 metros que se quedó a metro y medio del destino. Tocó con más fuerza de la necesaria y la bola se negó a entrar, convirtiendo su velocidad en un centrifugado que dibujó una maléfica corbata.

Al final, tablas el viernes con el campo, dos bajo el par que le mantienen en la misma casilla de salida. Poco pare el de Barrika.