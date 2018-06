El Correo con Rahm en el Open de Francia Europa reclama al mejor Jon Rahm Los greens de Le Golf National pondrán a prueba a Jon Rahm y su putter 'Spider'. / USGA Inicia en París una gira de tres torneos que le llevará, además, a defender título en Irlanda y al Open Británico JOSÉ MANUEL CORTIZAS Martes, 26 junio 2018, 01:27

Repite Jon Rahm en el Open de Francia, torneo que le abre las puertas de casa. Una gira de tres citas en Europa de calado enorme para sus papilas gustativas. París, en el escenario al que regresará en menos de cien días para disputar su primera Ryder Cup; Irlanda donde defenderá título en un campo distinto (Ballyliffin sustituye a Portstweart); y el remate con el tercer 'major' de la campaña, un The Open Championship que figura en el primer renglón de sus preferencias puesto a diseñar su acceso a la gloria. Así que al de Barrika no le faltarán alicientes para reforzar una ambición que nunca se resiente en un competidor nato como él.

El vizcaíno se siente próximo a sus raíces cuando desanda el paso del Atlántico. Percibe aromas y sensaciones de hogar, de algo conocido que añora. Se nota hasta en su golf al contacto con campos que se acercan más a los escenarios en los que dio sus primeros pasos con la bolsa y los catorce palos. Las cuentas hablan por él. Desde que es profesional -se acaban de cumplir dos años- en los seis torneos que ha disputado en el viejo continente limitados al Circuito Europeo acumula tres victorias (Irlanda, Dubai, España), un décimo puesto en Francia, decimoquinto en Italia, el puesto 44º en el The Open y no pasó el corte en Valderrama el pasado año. Un balance sin parangón en la historia.

Rahm llega a Le Golf National tras descansar la semana posterior al US Open de Shinnecock Hills, un torneo que le dejó mal sabor de boca al ser la segunda vez consecutiva que el Abierto norteamericano le cierra el paso en la jornada del viernes. El campo de Long Island fue una trampa en la que cayó su juego -y el de muchos otros jugadores ranqueados en la planta noble del golf planetario- y poco o nada tendrá que ver lo vivido en las afueras de Nueva York con lo que se ha encontrado en un terreno ya conocido desde su etapa como becado por la Federación española en los equipos nacionales por edades hasta el recordatorio que hizo en 2017 para actualizar el recorrido en su mente.

Hace un año sus pretensiones eran distintas. No en lo de buscar una victoria, sino en la tarea añadida de demostrarle al capitán del equipo europeo de la Ryder Cup, Thomas Bjorn, su interés por jugar esa competición. «Si no entro por mis méritos, que espero poder seguir jugando así de bien, sea uno de los elegidos», comentaba entonces. Un almanaque después, el vizcaíno está entre los ocho jugadores que actualmente tendrían puesto fijo por el ranking. Mientras Hatton, Rose, Fleetwood y Molinari entrarían por sus méritos en el Circuito Europeo, Rahm sería el primero en entrar por la lista mundial, junto a McIlroy, Noren y Casey.

A diferencia del anterior curso, en el que la lluvia hizo su papel, esta edición del Open galo se jugará bajo un sol de justicia con previsiones de que todos los días se alcancen los 30 grados, como ya se pudo dar fe desde la jornada de prácticas de ayer. No trae Jon Rahm asignaturas pendientes del US Open. Es un poco de todo. Tuvo problemas para coger calles por el viento, hubo hierros que no incluyeron su habitual virtuosismo y en los greens patera era lo más parecido a una lotería. En 2017 le costó ir recto algún día en París, pero las condiciones serán tan diferentes que Europa reclamará desde ya su mejor versión. No es un recorrido que premie al pegador puro y duro. De hecho, es uno de esos campos en los que no se descarta de antemano el uso de ninguno de los palos de la bolsa.