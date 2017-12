La estadística avala otra visión de Rahm Jon Rahm posa en el campo de La Galea. / BORJA AGUDO El de Barrika no cedió ni un golpe en el balance de su paso por los 18 hoyos catalogados como más difíciles de la temporada JOSÉ MANUEL CORTIZAS Martes, 26 diciembre 2017, 00:30

Jon Rahm sale ileso, vivo y coleando, de su balance en el paso por los estadísticamente catalogados como los 18 hoyos más difíciles de la temporada, nómina realizada en base a los resultados en ellos anotados. Otro dato más que avala su increíble primer año y medio como jugador profesional, ganador de tres torneos, cuarto del mundo y quinto en el FedEx Cup americana. En la lista figuran ocho banderas a las que se ha enfrentado el de Barrika y la ecuación da como resultado cero. Y eso que aparecen dos del Masters, el primer Grande que afrontó en 2017, y tres de un US Open que se le atragantó hasta lo insospechado impidiéndole superar el corte del viernes en Quail Hollow.

De los 26 hoyos jugados entre los analizados -le afectan el 1 y 11 del Masters; 1, 16 y 18 del US Open; 6 de The Open; 17 del Open de Francia y 8 del México Championship-, Rahm firmó 20 pares, tres birdies y tres bogeys. Hablamos de banderas que vendieron muy caro su asalto. Como el ‘White Dogwood’ donde nace el ‘Amen Corner’ en el templo del Augusta National, al que el morrosko rebañó dos birdies y sendos pares. El historial de ese hoyo en 2017 habla de 14 birdies o mejor frente a 108 bogeys o peor resultado.

Además de por solventar trampas tan emblemáticas, Rahm también figura en nominaciones a los mejores golpes del curso. Ha sido el European Tour quien le incluye como uno de los diez candidatos al galardón, por el eagle al hoyo 4 en la última jornada del Open de Irlanda que ganó. Tiene como rivales en la votación popular a McIlroy, Fleetwood, Sullivan, Tanihara, Noren, Westwood, Luiten, Dune y al grancanario Rafa Cabrera-Bello.

Los hoyos malditos 1 del Masters Le hizo cuatro pares en su debut en el Masters a un hoyo con una marca de 18 birdies o mejor frente a 122 bogeys o peor. 6 de The Open Le robó un golpe a la trampa de Royal Birkdale en la primera ronda, hizo dos pares después y cerró igualando con un bogey. 18, 1 y 16 de US Open. Aunque no superó el corte en el terrorífico Quail Hollow, sus tarjetas apenas se resintieron ante esas tres banderas en las que sólo anotó un bogey en la del 1. 17 de Open de Francia Las llegadas a la isla en Le Golf National las saldó con tres pares y un bogey. 11 del Masters. En el ‘White Dogwood’, donde nace el ‘Amen Corner’, Rahm dejó su impronta con dos birdies y dos pares. 8 de México Championship Póquer de pares en este hoyo de Chapultepec.

Jon Rahm concluyó sus vacaciones el pasado viernes, no sin antes dejar huella en el campo de La Galea. Jugando con su padre y hermano, Edorta y Eriz, y su entrenador, Edu Celles, se marcó una vuelta de con nueve birdies y tres bogeys. Restarle un golpe a la mitad de los hoyos del club de Neguri con las condiciones reinantes es una de esas barbaridades a las que nos está acostumbrando. Su regreso a la competición será en el Sentry Tournament of Champions en la isla Maui el 4 de enero.