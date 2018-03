Atletismo Un error garrafal de la Federación deja sin Mundial a Castillejo Carles Castillejo. / REUTERS El barcelonés no podrá correr este sábado en Valencia, pese a estar seleccionado, porque la RFEA no sabía cuántos atletas podía inscribir MIGUEL OLMEDA Madrid Jueves, 22 marzo 2018, 23:58

A sus 39 años (cumple 40 en agosto), pocos objetivos le quedan por cumplir a Carles Castillejo. Lleva tres lustros al pie del cañón, engrandeciendo los colores de España por todo el planeta como mejor sabe: corriendo. Zancada a zancada, Castillejo ha competido en cuatro Juegos Olímpicos, dos mundiales al aire libre y otros tres campeonatos de Europa. Desde el 5.000 hasta el maratón, pasando por el 10.000 e incluso con un escarceo en el medio maratón en el Europeo de Ámsterdam en 2016. Precisamente en los 21.097 metros había logrado su última gesta, cuando ya casi nadie le esperaba, el pasado 25 de febrero, clasificándose para el Mundial (su primero en la distancia) que se celebrará este sábado en Valencia. Y que finalmente no correrá por culpa de la Federación Española.

Por increíble que parezca, el organismo que preside Raúl Chapado desconocía cuántos atletas podía inscribir para el Mundial. Más delito todavía teniendo en cuenta que la RFEA, al celebrarse el campeonato en Valencia, ha colaborado estrechamente con la IAAF en la organización. Pues bien, el pasado 16 de marzo la Federación Internacional hizo públicas las listas provisionales para el Mundial de medio maratón y en ellas estaba Castillejo, seleccionado por el comité técnico de la Federación Española al conseguir la mínima en el maratón de Sevilla, cuando además ayudó a Javi Guerra a lograr su marca personal. Junto al fondista de 39 años había seis españoles más: Ayad Lamdassem, Houssame Eddine Benabbou, Camilo Santiago, Jaume Leiva, Juan Antonio ‘Chiqui’ Pérez y Ricardo Rosado, aunque este último ya había sido descartado por la propia RFEA en la selección del 28 de febrero.

El problema viene porque sólo pueden correr cinco atletas por país, no seis como pensaba la Federación, que se ha enterado del asunto a menos de 48 horas del pistoletazo de salida. Algunos equipos, de hecho, habían llegado ya a Valencia. Como el propio Castillejo confirma en un mensaje en su cuenta de Twitter (en la que con 21.400 seguidores es uno de los atletas españoles con más tirón), la RFEA ha decidido que el barcelonés sea el atleta excluido de la selección, aunque no especifica las razones que han llevado al comité técnico a tomar esa decisión. «No comparto la decisión, entiendo los razonamientos (de la Federación) y entiendo que los que están se han ganado la plaza», escribe resignado.

Galimany, fuera del equipo femenino

«No entiendo cómo es posible que nadie se haya dado cuenta de ello. Nadie. Es una putada jugar con la ilusión de la gente. Mi ilusión», lamenta Castillejo, que califica como «triste» y «penoso» el desempeño de la Federación. «Ellos cobran por esto. Por hacer su trabajo y no lo han hecho. No me quedan más opciones que joderme y quedarme sin poder ganar algunos euros», cuenta el fondista.

Al cierre de esta noticia, la Federación Española no se había pronunciado al respecto, y ni siquiera había emitido un comunicado anunciando la exclusión de Castillejo y confirmando el quinteto definitivo. Por supuesto, tampoco explicando los motivos de la salida del barcelonés del equipo en vez de la de alguno de los otros atletas, aunque algunos de los factores podrían ser tanto la edad como que cuatro de los otros fueron los primeros clasificados en el Campeonato de España de medio maratón. Aunque la RFEA no lo ha confirmado y ella tampoco, Camilo Santiago dejó entrever que la damnificada en el equipo femenino es la tarraconense Marta Galimany.