Elena Loyo cumple hoy otro sueño en los Juegos del Mediterráneo Elena Loyo, tras finalizar el Maratón de Milán. / E. C. La atleta alavesa volverá a poner todo de su parte para seguir confirmando su inesperada progresión en el mundo del atletismo con solo tres años de bagaje profesional OLGA JIMÉNEZ Sábado, 30 junio 2018, 03:54

Tarragona es el lugar. Los Juegos del Mediterráneo el contexto donde Elena Loyo volverá a poner todo de su parte para seguir confirmando su inesperada progresión en el mundo del atletismo con solo tres años de bagaje profesional de la mano de su mentor y entrenador, el campeón del mundo de maratón Martín Fiz.

Este 2018 está siendo un año brillante, de confirmaciones y sueños cumplidos. «No sé ni siquiera si son sueños, porque empecé tarde en esto del atletismo. A mí me están llegando y solo quiero disfrutar del momento. Según han ido llegando los resultados me he ido poniendo metas y sueños más altos». A sus 35 años, fichó esta temporada por el Bilbao Santutxu y la cosecha de éxitos ha sido imparable, con la culminación del mundial de media maratón en Valencia en marzo donde logró el puesto 55, siendo la segunda atleta española con un tiempo de 1:13:31. En abril estableció en Milán un nuevo récord de Euskadi en maratón con una marca de 2:33:19 tras 27 años en poder de María Luis Irizar, con la mínima para competir en el Europeo de Berlín en agosto. A la espera de que en julio se confirme la lista definitiva de las atletas que acudirán a la cita alemana, la de Murgia ha intensificado sus entrenamientos y sigue ganando pruebas populares por el territorio.

Hoy, en la media maratón, la 'atleta elegante' tiene otra oportunidad de reivindicarse, de disfrutar del momento y de ser competitiva con atletas de alto nivel. «Tenemos como grandes rivales a las turcas, porque hay muchas nacionalizadas keniatas, y hay varias atletas con gran nivel. Vamos a competir, luchar y demostrar el trabajo realizado. Buscaré más el puesto que tiempo. Hay que tener en cuenta que es Tarragona, hará calor. Veremos si hay viento, si cojo buen grupo, si puedo ponerme delante», comenta a EL CORREO la atleta alavesa.

En su segunda internacionalidad, Loyo estará acompañada por Marta Galimany, una compensación justificada para la catalana que se quedó fuera del Mundial de media maratón de Valencia por un error en la inscripción por parte de la federación española, que también afectó al atleta Carles Castillejo.