El cielo es el límite y puede esperar para Kerman Lejarraga

«Yo soy la cara y detrás hay un equipo que me aguanta»

:: j. m. c.

Hubo que esperar hasta las dos de la mañana para hablar con el campeón, pero mereció la pena toparse con un noqueador feliz como un niño. No daba crédito a lo a pedir de boca que había salido todo. «Pensaba que iba a llegar a los doce asaltos porque nunca nadie le había noqueado, ni tirado. Se me ha hecho muy rápido, un sueño cumplido. La mejor noche de mi vida».

Y se felicitó porque el buen trabajo tuvo su recompensa. «Lo que hemos trabajado en el gimnasio ha salido. He hecho caso a Txutxi (su entrenador) y todo perfecto. Ya dije que mi estilo no lo iba a cambiar. Con Txutxi trabajo muchísimo la técnica. La gente dice que no soy técnico, pero la trabajo muchísimo, una barbaridad. Tenía pensado ir de menos a más, hacer un trabajo de demolición».

Pero con ese crochet que cruzó a la mandíbula de Skeete vio que había llegado el momento. «Como un tiburón blanco, hemos esperado a la sangre y cuando la hemos olido hemos ido a rematarlo. No me lo creía. Ha sido una pasada». Y seguía siguiendo con la mirada a los informadores, al público que le esperaba, a su familia siempre a su vera. «Estaré agradecido toda la vida, no me lo creo. Gracias a ellos tiro para adelante. Todo esto es buenísimo para el boxeo. Se lo debo a mi familia, a mi esquina. Si no hay alguien detrás no se puede. Detrás de Kerman está una persona que baja peso, que le aguanta su mujer, su entrenador. Yo soy la cara y detrás hay un equipo», en el que incluye a su adorado Andoni Gago. «Mi hermano y mi ídolo. Empecé con él y es realmente el que levantó el boxeo aquí en Bizkaia».

Y para acabar, su primera intención. «Ahora primero descansar dos semanitas, comer como un cabrón y luego lo que venga lo cogeremos con un par de cojones».