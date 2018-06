Elena Loyo logra el bronce en la media maratón de los Juegos del Mediterráneo 00:45 Elena Loyo, en el podio de Tarragona, junto a Marta Galimany. / RFEA La atleta alavesa consigue el mayor éxito de su corta carrera en el atletismo con su primer podio internacional OLGA JIMÉNEZ Sábado, 30 junio 2018, 12:10

La atleta vitoriana Elena Loyo ha logrado la medalla de bronce en los Juegos del Mediterráneo, completando un podio con sabor español, con la plata de Marta Galimany. La italiana Sara Dossena se hacía con el oro tras dominar la prueba.

Loyo fue de menos a más a lo largo de los 21 kilómetros, haciendo una carrera inteligente y llegando con fuerzas para, a falta de dos kilómetros, adelantar a una atleta turca que contaba como una de las favoritas. Elena se ha agarrado a ese tercer puesto con todo, para llegar exultante a la meta en un tiempo de 1:16:20, donde le esperaba su compañera Marta Galimany que un minuto antes había completado la carrera (1:15:16).

«No me imaginaba lograr una medalla ni en mis mejores sueños, y de pronto he ido avanzando. He cogido a la quinta, me he puesto cuarta y he pensado que me quedaría con la ingrata medalla de chocolate. Pero he pensado que tenía que arriesgar y me ha salido bien. Es un podio soñado, con Marta segunda. Me siento muy feliz. Lo celebraremos a lo grande».

Loyo, con la medalla de bronce, e imágenes de la atleta alavesa tras llegar a la meta. / RFEA

Este triunfo confirma su inesperada progresión en el mundo del atletismo con solo tres años de bagaje profesional de la mano de su mentor y entrenador, el campeón del mundo de maratón Martín Fiz. También certifica que este 2018 está siendo un año brillante, de confirmaciones y sueños cumplidos. «No sé ni siquiera si son sueños, porque empecé tarde en esto del atletismo. A mí me están llegando y solo quiero disfrutar del momento. Según han ido llegando los resultados me he ido poniendo metas y sueños más altos».

00:42 Vídeo. La entrada a meta y celebración de Elena Loyo en los Juegos el Mediterráneo. / RFEA

A sus 35 años, fichó esta temporada por el Bilbao Santutxu y la cosecha de éxitos ha sido imparable, con la culminación del mundial de media maratón en Valencia en marzo donde logró el puesto 55, siendo la segunda atleta española con un tiempo de 1:13:31. En abril estableció en Milán un nuevo récord de Euskadi en maratón con una marca de 2:33:19 tras 27 años en poder de María Luis Irizar, con la mínima para competir en el Europeo de Berlín en agosto. A la espera de que en julio se confirme la lista definitiva de las atletas que acudirán a la cita alemana, la de Murgia ha intensificado sus entrenamientos y sigue ganando pruebas populares por el territorio.