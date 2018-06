El atletismo no tiene edad Lourdes Gómez de Segura y Francisco Martínez realizan estiramientos ayer en la pista de Mendizorroza. / Jesús Andrade Dos vitorianos comentan las sensaciones previas al Campeonato de España de Veteranos, que arranca hoy en la pista de Mendizorroza JON AROCA Viernes, 29 junio 2018, 03:14

Hoy arranca en Vitoria el LIII Campeonato de España de Atletismo Máster. Hasta el domingo, cerca de 2.400 atletas de más de 35 años pondrán a prueba sus habilidades y buscarán llevarse una medalla a casa. El lanzamiento de martillo, a las 10, será la primera prueba de una jornada que se extenderá hasta la noche. La expectación es evidente. Más aún para los atletas vitorianos, que correrán en casa una de las pruebas más interesantes del calendario. La ilusión por lograr un buen resultado ha sido su gasolina en los días previos. Eso lo saben bien Francisco Martínez Vela y Lourdes Gómez de Segura, atletas del Club La Blanca, que ayer accedieron a reunirse con este periódico para comentar cuestiones relacionadas con el campeonato.

Martínez es el atleta más veterano de la provincia que va a competir este fin de semana. A sus 64 años, compite en la categoría entre 60 y 64, por lo que es de los mayores de su turno. Por eso 'lamenta' no tener «unos meses más» y competir en la siguiente franja. Participará en pruebas de resistencia, pero a lo largo de su extensa carrera ha podido probar múltiples disciplinas. «He sido un poco polifacético. Empecé haciendo ciclismo e incluso triatlón, uno de los primeros que se celebraron. También me dediqué a la mountain bike», explica. Pero desde hace años, se dedica a correr. Tal es su pasión que se trata de uno de los pocos atletas nacionales que tiene homologadas «todas las distancias» desde los 100 metros a los 100 kilómetros.

Gómez de Segura, de 53 años, también correrá este fin de semana. Cree que la estructura que tiene Vitoria la hace ideal para la práctica del atletismo y que los dos campeonatos de veteranos que ya ha acogido han sido un buen aval para repetir en esta ocasión. A nivel personal, no se pone metas, pero reconoce que ganar una medalla «sería lo más». Eso sí, admite que será difícil por el buen nivel del resto de competidores.

Operada de cadera

También confiesa que su estado físico no es el óptimo. «Estoy muscularmente hecha polvo y operada de la cadera. El médico me ha dicho que no corra, pero es mi pasión», recalca. Martínez también sabe que los años no pasan en balde, pero cree que cuidar la alimentación es vital para seguir compitiendo a buen nivel. «Hay que comer bien, ahí está casi todo. Mi hijo, que ha hecho dietética y nutrición, me viene muy bien últimamente», confiesa. Gómez de Segura añade cuidar «el descanso y la recuperación» a la fórmula de la longevidad.

La edad no va a ser ni será un impedimento para correr. Cuestionados sobre su futuro, no prevén colgar las zapatillas. «Me veo compitiendo hasta que no pueda más», sentencia ella. Correrán hasta que ellos quieran.