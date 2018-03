Atletismo La alavesa Elena Loyo, segunda española en el Mundial de Valencia Elena Loyo, durante la prueba disputada en Valencia. Mundial de Media Maratón La atleta de Amézaga se ha hecho con el puesto 55 en una prueba que se adjudicaron la etíope Gudeta y el keniano Kamworor OLGA JIMÉNEZ Sábado, 24 marzo 2018, 21:20

El Mundial de media maratón de Valencia ha dejado las mejores sensaciones para la debutante Elena Loyo que, de menos a más, ha completado una gran actuación concluyendo en el puesto 55 en la clasificación general con un tiempo de 1:14:19. En su estreno internacional, ha sido, además, la segunda mejor española, tras Trihas Gebre, que ha finalizado en la posición número 33 con un crono de 1:12:02.

La atleta alavesa, que acudía a la cita mundialista con dudas debido a un proceso gripal que le ha acompañado toda la semana, ha ido en franca progresión en la prueba, marcada por la lluvia y el viento. Del puesto 86 en el kilómetro 5 al 55, la remontada de 31 plazas habla bien de las sensaciones en su primera cita internacional. «He sido la última española en tomar la línea de meta. Creo que he tenido una buena lectura de carrera, y he ido a más porque sentía que las piernas me respondían. He sabido tener paciencia cuando el viento apretaba y luego, con el terreno más resguardado, he sido más valiente. No me he dejado nada dentro. A partir del kilómetro 15, lo he disfrutado mucho. Me siento muy feliz», ha declarado a EL CORREO tras concluir su participación.

Con este resultado, la corredora de Amézaga llama con fuerza a la puerta de la selección, donde atletas más experimentadas han concluido por detrás en la clasificación. Así, el puesto 60 ha sido para Marta Esteban (1:14:47); el 63 para Teresa Urbina (1:14:53) y el 85 para Irene Pelayo (1:17:16).

El título mundial ha sido para la etíope Netsanet Gudeta Kebede que, con un registro de 1:06:11, ha establecido un nuevo récord del mundo de carrera únicamente femenina. El podio lo han completado las kenianas Jocyline Jepkosgei y Pauline Kamulu, que han logrado la plata y el bronce, respectivamente. Por equipos, Etiopía ha acabado con el dominio de Kenia, que finalmente solo compitió con tres atletas en Valencia, a pesar de los cual acabó en segunda posición.

En categoría masculina, el atleta keniano Geoffrey Kamworor ha hecho buenos los pronósticos y se ha proclamado vencedor, conquistando por tercera edición consecutiva el cetro mundial de la distancia, con un tiempo de 1:00:02. Kamworor se ha impuesto con una autoridad insultante en una carrera que siempre ha dominado. El podio en Valencia lo han completado Abraham Cheroben de Barhrain, que fue plata a 20 segundos y el bronce ha sido para el eritreo Aron Kifle a 31 segundos.