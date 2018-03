La importante lección de un entrenador de baloncesto a los padres Frank Martin, un técnico americano, ha lanzado un mensaje para denunciar la mala conducta de los progenitores con sus hijos en los partidos ELCORREO.COM Miércoles, 21 marzo 2018, 11:56

«Cuando voy a ver jugar a mis hijos, no abucheo, no agito mis brazos y no trato de entrenar a mis hijos», esas son las palabras de Frank Martin, entrenador de un equipo de baloncesto de la Universidad de Carolina del Sur, que ha querido recriminar la actitud de muchos progenitores cuando asisten a ver un partido de su hijo.

El técnico americano se ha hecho viral tras dar una rueda de prensa en la que ha criticado las conductas de los padres con sus hijos y con los árbitros. Coincidiendo con la celebración del 'Día del Padre', estas palabras adquieren aún más valor.

Martin quiso denunciar que algunos progenitores quieren ejercer de entrenadores durante los partidos sin tener en cuenta que se trata de un deporte de niños. Además, también ha querido ponerse en la piel de los árbitros que acuden a mediar en los encuentros entre niños y, que, en muchas ocasiones, son la diana perfecta para las críticas de los padres. «¿De verdad creéis que les importa que equipo gana?», recrimina el entrenador. Una situación que se repite en muchos campos de fútbol con niños presentes y que en algunas ocasiones han derivado en situaciones violentas.