Vascos ante el monumental reto del fútbol chino

La excepcionalidad femenina

El fútbol masculino chino es muy malo. Ni siquiera los aficionados locales lo refutan. Sin embargo, no sucede lo mismo con el femenino. Al contrario, el gigante asiático ha sido una potencia notable a pesar de que no jugó su primer partido internacional hasta 1986. Desde entonces, las mujeres chinas han alzado 8 Copas de Asia, fueron subcampeonas del Mundial en 1999, y alcanzaron los cuartos de final en los Juegos Olímpicos de 2008. La población china suele explicar esta gran diferencia asegurando que los varones son mucho más vagos y menos sacrificados que las mujeres. No obstante, Vero Boquete (Santiago de Compostela, 1987), señala que el fútbol femenino chino ha ido cayendo posiciones –actualmente está en el 17 del ranking FIFA– debido al mayor desarrollo que vive este deporte en países europeos y americanos. Y sabe de qué habla: es una de las pocas extranjeras contratadas en un club chino, el Beijing BG.

«China es el país asiático que más apuesta por el fútbol femenino y por una liga profesional, y es cierto que ha habido más cultura de fútbol entre las mujeres chinas que entre los hombres, pero si han tenido éxito ha sido más por el déficit de sus competidoras», afirma esta exjugadora de equipos como el Paris Saint Germain o el Bayern de Munich. «En China hay gran carencia de comprensión del juego y de táctica colectiva. En ocasiones, me encuentro con situaciones que en Europa solo se darían entre niñas. Eso a veces es frustrante», apostilla.

Como sucede con los entrenadores masculinos, Boquete considera que China es también una oportunidad interesante para las jugadoras extranjeras. «El idioma es la mayor barrera, pero tenemos dos traductores y el entrenador es sueco. Aquí nos tratan bien y nos valoran, porque los equipos que cuentan con técnicos y jugadoras extranjeras –aunque solo se permite alinear a dos en cada partido– juegan mejor y ayudan a elevar el nivel», sentencia.