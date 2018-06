La única presidenta de un club de fútbol vizcaíno categoría nacional abandona el cargo María Eugenia Etxeberria posa en la tienda del Amorebieta. / MAIKA SALGUERO «No he sufrido machismo en el mundo del fútbol», dice María Eugenia Etxebarria JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Domingo, 24 junio 2018, 02:05

Maria Eugenia Etxebarria (Amorebieta, 61 años) se levanta. Abandona la oficina situada en la trastienda y se dirige al mostrador a atender a una mujer que quiere comprar una mochila del equipo. «En estos clubes modestos hay que hacer de todo», explica mientras apura sus últimos días como presidenta. El 30 de junio da el testigo tras cuatro años en el cargo a Jon Larrea.

Etxebarria es hasta su despedida la única presidenta en el fútbol de categoría nacional en Bizkaia. En 2014 su vida cambió cuando aceptó hacerse cargo de un club que ha sido una de las pasiones de su vida. «Nací a cinco metros del campo de Urritxe», lanza a modo de explicación. «Llego al puesto porque conozco a Joseba Barrenetxea (su antecesor). Nunca había estado en el club, aunque sí cerca. Había unas circunstancias en mi vida por las que necesitaba un cambio. Hablamos y me animé a meterme en este lío».

Ha caminado con firmeza por un mundo que muchas veces no ha dejado avanzar a las mujeres. No tiene queja. Dice que siempre ha percibido respeto. «Es un mundo de hombres, pero no he sentido machismo nunca. Y eso que yo tengo un gran radar para detectar estas cosas y soy muy activista. Es un mundo masculino en el que no he sufrido machismo. He estado superagusto», dice de forma categórica. Y añade a modo de ideario: «Lo único que reivindicanos las mujeres es que nadie nos ponga la zancadilla para llegar donde queremos llegar».

Se va contenta. Cree que su labor pone un grano de arena para que se visualice la importancia que las mujeres han adquirido en los clubes más modestos. «Lo mío era más raro cuando llegué, aunque Ana Urquijo ya había estado en el Athletic. De todas formas en estos momentos en las directivas y las trastiendas de los clubes hay un montón de mujeres trabajando».

4 años ha permanecido en la presidencia del Amorebieta, club al que cogió en Segunda B y lo deja en la misma categoría

Lo que más ansiedad le ha creado ha sido la escasez. El Amorebieta tiene alrededor de medio millón de euros de presupuesto. Hay que tocar muchas puertas para alcanzar el gran objetivo, no endeudarse. A menudo sucede que hay patrocinios que se dan por hechos que no se confirman o subvenciones que llegan más tarde de lo previsto.

Los presidentes de los modestos cohabitan con la incertidumbre económica. «La experiencia ha sido muy buena, pero más dura de lo esperado. Sobre todo por la lucha por conseguir dinero. Hay que pelear por cada euro y eso desgasta».

Hay momentos cercanos al pánico. «Lo peor de todo han sido las noches sin dormir pensando en cómo resolver las cuestiones económicas. Se sufre mucho cuando no sabes si vas a pagar las nóminas. Te sientes responsable y eso es lo peor. Perder no me ha quitado el sueño. Hemos estado en descenso, pero aunque estaba preocupada he dormido a pierna suelta. Pero los problemas económicos son terribles. No ha sido una, han sido muchas las noches sin dormir por esa causa».

Muchas horas e insomnio

Hasta en el adiós vive un momento delicado. Hay retrasos de unas mensualidades a unos pocos jugadores. Esto coloca al club bajo la amenaza de un descenso si no paga antes del 30 de junio. Etxeberria tranquiliza. Dice que tanto ella como la nueva directiva están a las puertas de resolver el asunto.

Una de las primeras cosas que debe entender el presidente de un club modesto es que no hay tregua. «Trabajo cuatro horas al día, siete días a la semana y sin poder disfrutar de una amplias vacaciones. Lo más que me he escapado han sido diez días y a costa de estar constantemente pegada al teléfono». Y, claro, sin esperar ninguna retribución. «Aquí no se cobra nada».

Etxebarria entró con nueve directivos. El esfuerzo y el paso del tiempo han desgastado a su equipo. Hoy sólo quedan cuatro. «Me voy por una mezcla de cansancio y necesidad de savia nueva. Nos hemos quedado bajo mínimos. El problema de estos clubes es captar gente para la gestión. Es mucho trabajo, cada vez son más las exigencias y hay poca ayuda».

Cuando el día 30 dé el relevo a Larrea lo hará con el orgullo del trabajo bien hecho. El equipo se mantiene en Segunda B y la cantera ha recibido un gran impulso, simbolizado por el ascenso del juvenil a la máxima categoría, División de Honor. «Sólo tengo palabras de agradecimiento para la gente que ha colaborado con nosotros».