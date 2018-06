Una treintena de canteranos vizcaínos han fichado en los últimos años por clubes de Primera Jauregi. El atacante, en el medio, celebra la salvación del Córdoba. / E.C. El Athletic encuentra cada vez más competencia de potentes escuadras en un caladero que hasta ahora sólo había sido suyo JAVI ORTIZ DE LAZCANO Jueves, 7 junio 2018, 02:22

En el verano de 2011 el Athletic renunció a incorporar a Ander Capa, un jugador que se había formado en las categorías inferiores de Lezama años atrás. Acababa su etapa de juvenil en el Danok Bat y el futbolista vizcaíno tuvo que marcharse al Eibar B, filial entonces en Tercera de un club que estaba en Segunda B. Seis años después el portugalujo ha regresado al club rojiblanco, que ha pagado tres millones de euros por su regreso.

El de Capa es un viaje de ida y vuelta que podría repetirse en otros casos en el futuro. Alrededor de 30 jóvenes de la cantera vizcaína han abandonado en los últimos cuatro años clubes del territorio para firmar por escuadras de Primera. Sólo hay un caso de un jugador que no haya militado en un equipo vizcaíno, Julen Jon Guerrero, el hijo de Julen, que va del Málaga al Real Madrid.

La lista Año Jugador Procedencia Destino 2014 Unai Veiga (1998) Danok Bat Real Sociedad 2014 Eneko Jauregui (1996) Gernika Real Sociedad 2015 Richard Franco (2001) Santutxu Villarreal 2015 Iñigo San Clemente (2001) Santutxu Villarreal 2015 Gaizka Martinez (!996) Arenas Levante 2015 Haitz López (2002) Athletic Club Eibar 2016 Alain Ribeiro (1998) Danok Bat Eibar 2016 Unai Rementeria (1999) Romo Real Sociedad 2016 Jon Ander Obeso (2000) Danok Bat Real Sociedad 2016 Iker Montes (1999) Barakaldo Eibar 2016 Txaber Ajuriagoikoa (1999) Amorebieta Eibar 2017 Unax del Cura (2005) Padura Villarreal 2017 Edorta Cabieces (2000) Romo Real Sociedad 2017 Galder Hernández (2005) Santutxu Villarreal 2017 Eneko Delgado (2001) Danok Bat Real Madrid 2017 Kepa Vietes (1999) Getxo Alavés 2017 Jokin Reche (1998) Danok Bat Osasuna 2017 Alex Gualda (1998) Danok Bat Alavés 2017 Markel Goikoetxea (2002) Cultural Eibar 2017 Xabi Etxebarria (2002) Amorebieta Eibar 2017 Markel Crespo (2002) Romo Eibar 2017 Ander Madariaga (2002) Romo Eibar 2017 Juan Jose Lorenzo (2002) Romo Eibar 2017 Alex Pablos (2002) Danok Bat Eibar 2017 Jon Yeabsera (2005) Leioa Real Sociedad 2017 Asier Izagirre (1999) Barakaldo Eibar 2018 Asier Grande (2002) Danok Bat Villarreal 2018 Julen Jon Guerrero (2004) Málaga Real Madrid 2018 Jon Trincado (2000) Arenas Eibar 2018 Ander Zuloaga (2003) Danok Bat Alavés 2018 Ekaitz Redondo (2004) Danok Bat Real Madrid

La mayoría de los que se han ido recibieron la baja o no tuvieron ofertas de Lezama, pero también se han dado situaciones de reacciones tardías de los técnicos rojiblancos. Así sucedió con Eneko Delgado, que se fue al Madrid. El director deportivo, José Mari Amorrortu, y el coordinador de equipos de trabajo, José Manuel Sevillano, se entrevistaron con la familia del muchacho dos semanas después que se reuniera con ellos Víctor Fernández, responsable entonces de la cantera blanca. El chico nunca tuvo una oferta rojiblanca hasta que dio el sí a los blancos. Hay también casos contrarios. Iñigo López ha aceptado regresar desde el Danok pese a que le querían la Real y el Alavés.

Si alguno de los que se ha ido prospera, Ibaigane tendrá que tirar de talonario. El Eibar, en la frontera, ha sido el que más ha pescado en Bizkaia, doce jugadores. Le sigue la Real Sociedad con seis. Después aparecen potencias del fútbol base como el Villarreal (5), Real Madrid y Alavés, cada vez más activo, con 3.

Atrás, por tanto, quedan los tiempos donde se tenía la seguridad de que los talentos de Bizkaia irían a Lezama. El Athletic se encuentra una creciente competencia en un caladero que hasta el momento había sido exclusivo.

5 jugadores se han ido en las últimas semanas, una cifra que aumentará porque los contratos acaban el 30 de junio

El problema, analizan conocedores del fútbol base, es que la factoría rojiblanca ha perdido lo que se denomina la 'segunda captación'. Se refiere a la posibilidad de incorporar más tarde a un jugador con el que inicialmente no se contaba. Se quedaba en su equipo a la espera de que lo reclutaran un tiempo después. Ahora esta opción casi no existe. Esto aumenta la presión sobre los técnicos de Lezama, conscientes de la necesidad de acertar con sus decisiones.

El Athletic se queda sin la opción de una 'segunda captación'. Si un jugador se va, no vuelve

En los últimos días se ha dado esta situación en dos ocasiones. El Athletic ha llamado a las familias de Ekaitz Redondo (que se va al Madrid) y Asier Grande (Villarreal) para pedirles que sigan en su actual club, el Danok Bat. No han logrado su objetivo.

Hay clubes que veían Bizkaia como un territorio para ellos inexpugnable y que nunca pensaban en abrir una brecha. El caso más llamativo es el del Eibar, que ahora opera con gran desenvoltura. La Real Sociedad y el Alavés se habían mantenido alejados, pero en los últimos años han incrementado su captación. Fernando Quintanilla 'Txirri', uno de los mayores conocedores del fútbol base vizcaíno, fue fichado por los realistas después de que se le diera la baja en Lezama. Los técnicos del Alavés y el Eibar están en muchísimos partidos cada semana.

En su búsqueda de talentos vizcaínos, Villarreal, Real Madrid y Barcelona aportan medios. Estos tres clubes tienen técnicos que rastrean los campos del territorio. El club catalán tiene uno cuyo único ámbito de actuación es Euskadi. Los amarillos envían cada poco a un ojeador desde Zaragoza. «Cada vez que viene se hincha a ver partidos, le puedes encontrar en uno de Segunda B o en uno de alevines», explica un entrenador. El Madrid opera de otro modo. Envía a sus emisarios cuando recibe el aviso de que hay un jugador apetecible.

La salida crece cada año

El incremento de jugadores que abandonan Bizkaia crece cada año. De los dos de 2014, a los 15 del pasado año. Este verano ya se conocen cinco casos, pese a que los contratos concluyen el 30 de junio. En las últimas horas ha habido una noticia buena y otra mala para los rojiblancos. El portero cadete Ander Astralaga, del Athletic, no va al Barcelona. Sin embargo, Ander Zuloaga, de su misma edad, se incorpora desde el Danok al Alavés.

Los tiempos se vuelven en contra del Athletic. Los chicos de la cantera quieren ir a Lezama, pero no se quedan a la espera de que les llamen. «Mi hijo tiene 16 años. No le querían y se empeñó en irse a un club de fuera de Euskadi. He aceptado porque es su futuro», explica un padre. La obsesión de los chicos por integrarse en estructuras de Primera pasan factura a los rojiblancos. Y hay que añadir que las ofertas son buenas. Un cadete cobra en torno a 300 euros al mes, además de tener pagada una residencia para vivir y los estudios.

Los jugadores que han salido fuera avanzan. De hecho, algunos de ellos han llegado cerca de Primera. El que más arriba lo ha hecho es Eneko Jauregi. Se fue del Gernika a la Real Sociedad. El Athletic no le quiso fichar. Sus 15 goles en tres campañas en el filial le valieron para que donostiarras lo traspasaran al Cádiz a finales de enero, que a su vez le cedió al Córdoba. Le impusieron una cláusula antiAthletic (12 millones para cualquier equipo, 30 para los rojiblancos). Ha jugado 195 minutos en once partidos.

En Segunda B ya se han estrenado Gaizka Martínez (30 partidos con el Fabril, filial del Deportivo), Alain Ribeiro (hijo del exportero rojiblanco Armando, 24 encuentros y 3 goles con el Vitoria, filial del Eibar) y Unai Veiga, al que el Athletic echó (1 partido con la Real B a sus 19 años).