Cuando el fútbol vuelve a manos de la afición: elegir las camisetas, el himno...

Se pone su bufanda, se aclara la voz y se dispone a acudir al pequeño campo de fútbol donde juega su equipo cada dos fines de semana. Es una cita a la que nunca falla. Está nervioso, y se deja la garganta entonando cánticos y animando a un club que no sale por la televisión y a unos jugadores que no calzan unas botas regaladas por grandes marcas deportivas, ni tampoco lucen nombre en su dorsal. Se trata de uno de los tantos aficionados a los que el actual modelo del fútbol, al que denominan 'moderno', no les representa. Y tienen una respuesta para dejar 'en fuera de juego' a la mercantilización del deporte rey: los clubes de accionariado popular. Porque no hay mejor manera de sentir los colores que tener voz y voto en las decisiones en torno a tu equipo.

Es la fórmula con la que unos pocos intentan luchar contra un fútbol que cada vez se ve más en la pequeña pantalla y congrega menos aficionados en los campos modestos. Los 'gigantes' de este deporte han devorado la afluencia de público en los clubes 'de toda la vida'. Muchas gradas lucen desangeladas cuando hay partido el fin de semana. Millones en juego por los derechos televisivos, horarios variados, patrocinios, merchandising... Son algunos de los factores que han propulsado el fútbol profesional y perjudicado a los amateurs. Es una lucha de David contra Goliat.

Los detractores del modelo de negocio en torno al balompié señalan que el origen de esta situación, al menos en España, se remonta a 1992, cuando el Estado obligó a los clubes que competían a nivel profesional en convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) debido a la aprobación de la nueva Ley de Deporte, con la que se pretendía sanear -con poco éxito- los equipos. Solo Athletic, Madrid, Barcelona y Osasuna se salvaron de la quema al no haber registrado pérdidas en los últimos cinco años. Y es que esta medida supuso la privatización y la conversión de las entidades deportivas en empresas. Las acciones recayeron en manos de muy pocos y el socio perdió su poder de decisión, abocado a ver desde fuera cómo se gestionaba el club de sus amores.

El fútbol popular se opone a esta reconversión mediante un sistema organizativo asambleario. Un socio, un voto. No hay junta directiva 'indefinida'. Los socios-fundadores eligen periódicamente quién toma el timón de la entidad y debaten sobre todas las medidas de calado, que se deciden en las urnas. Los precios de los abonos suelen ser bajos y, en ocasiones, sus beneficios suelen estar destinados en parte a fines sociales. Esta es la historia de los principales clubes en Españaque han adoptado este modelo al seguir la estela del famoso FC United of Manchester.

2005 FC United of Manchester

Un futbolista del United of Manchester, frente al Benfica B. / Ian Hodgson | Daily Mail

No se puede entender la revolución de las masas sociales en el fútbol español sin hacer un pequeño inciso en su origen, Inglaterra. El primer caso fue hace 16 años, cuando los aficionados del Wimbledon FC (Londres) se 'sublevaron' debido a que la directiva llevó al club fuera de la ciudad y le cambió el nombre por Milton Keynes Dons FC. Los seguidores no esperaron para crear un nuevo equipo: el AFC Wimbledon. Aunque el caso más sonado fue el de la aparición del FC United of Manchester en 2005. Cuando el multimillonario Malcolm Glazer compró el United, un grupo de fans descontentos por la venta del club no se conformaron con portar a Old Trafford la mítica bufanda amarilla y verde en señal de protesta y decidieron crear su propio proyecto. Hoy en día se mantienen en divisiones inferiores y registran un magnífico récord de asistencia para un equipo de su categoría: 6.731 espectadores.

2007 Pionero en España Atlético Club Socios

El club mantiene los colores rojiblancos del Atleti. / Futmadrid

Un equipo que surge por las diferencias de un grupo de seguidores del Atlético de Madrid con la gestión de Jesús Gil. Fue el primer equipo de accionariado popular en España. Cuenta con cientos de abonados (algo menos de 500) y actualmente pelea por el ascenso en la Primera División Autonómica madrileña. Han mantenido las señas de identidad del Manzanares (el rojo y el blanco) y cuentan con una sección de rugby. ¡Incluso tienen su propia cerveza!

Siempre es un buen momento para saborear una Socia, la cerveza del Atlético Club de Socios pic.twitter.com/IK1ZUZaY9T — AtléticoClubdeSocios (@AtletideSocios) 15 de febrero de 2018

2009 Un nuevo inquilino en Las Gaunas S.D. Logroñés

Jugadores y afición celebran el ascenso histórico a Segunda B.

Logroño se quedó huérfana cuando en 2009 el Club Deportivo Logroñés desapareció por problemas económicos. Sesenta y nueve años de historia, nueve de ellos en Primera, se esfumaron de un plumazo. A partir de ahí surgieron dos vertientes. La Unión Deportiva Logroñés, que nació en 2009 al fusionarse con el Club Deportivo Varea de 2ªB, y la Sociedad Deportiva Logroñes. Este último apostó por una participación activa de los aficionados del antiguo Club Deportivo partiendo de cero. Cuenta con más de 800 socios en Tercera División y su casa es un estadio mítico del fútbol español: el nuevo Las Gaunas, donde han llegado a citarse hasta tres mil espectadores.

2010 Respuesta al robo de Quique Pina CAP Ciudad de Murcia

Afición del Cap Ciudad de Murcia.

El originario Ciudad de Murcia nació en 1999 de la mano del conocido empresario Quique Pina, inmerso ahora en un caso de blanqueo de capitales. El club consiguió incluso alcanzar la Segunda División, pero Pina decidió trasladar el club a Granada para fundar el ya desaparecido Granada 74. Los aficionados murcianos organizaron como respuesta una nueva propuesta que se materializó en 2010 con la creación del CAP Ciudad de Murcia tras una asambleas en las que se decidió el nombre, la camiseta y el escudo de la entidad. Actualmente milita en la Preferente Autonómica de Murcia y cuenta con aproximadamente 900 socios. Además participan en diversas labores sociales. Todos los medios se hicieron eco de la historia de uno de sus jugadores, Hamed Sako, un inmigrante que llegó a España en patera tras una larga travesía por África desde Costa de Marfil. Incluso fue esclavo en Malí. El CAP consiguió recaudar con diferentes iniciativas el dinero suficiente para que el joven pudiese regresar a su país para ver a su madre.

2011 Un equipo que se deja la piel CD Palencia

El Palencia se dejó la piel con su peculiar camiseta.

El CD Palencia nace como respuesta a la conversión a SAD del Palencia. Los socios decidieron en asamblea que la indumentaria fuera la del Club Deportivo Palencia de 1929: camiseta morada y pantalón y medias negras. Llegó a alcanzar la Segunda B la temporada pasada, pero descendió. Su peculiar camiseta para el play-off de ascenso a la categoría de bronce en 2016 llamó la atención a nivel nacional. Un mensaje muy claro, como se apreciar en la imagen, de que se dejaron la piel para conseguir su objetivo. Destaca por una importante masa social involucrada en diversas labores sociales como la lucha contra el cáncer o la recogida de alimentos. También fue el primer club que organiza el I Encuentro de Fútbol Popular.

2011 El 'Anfield' asturiano U. C. Ceares

La Cruz llegó a reunir a 1500 espectadores en un encuentro de play off de ascenso. / UCCeares

En el barrio gijonés de Ceares se puede leer justo a la entrada de un pequeño campo de hierba un curioso cartel que reza 'Esto ye (es) La Cruz'. Y es que para sus vecinos ese terreno es su particular Anfield, aunque en el estadio del Liverpool no haya una huerta detrás de una de las porterías. Este club gijonés, fundado en 1946, dio un giro radical en 2011 para recobrar la esencia de los equipos de barrio. La nueva directiva se mostró crítica con el modelo de negocio emergente en el fútbol y decidió unirse al movimiento 'against modern football' (contra el fútbol moderno) y crear un sistema de gestión asambleario. Una decisión que supuso su resurreción. Su masa social se disparó y el club se afianzó en la Tercera División asturiana llegando a disputar un play-off de ascenso a Segunda B en 2013. En esa eliminatoria ente el Aguilas acudieron 1.500 personas a La Cruz. Se ha grabado un bonito reportaje ('El equipo de mi barrio') sobre la gestión del Ceares que fue proyecto el pasado 6 de marzo en la sala BBK durante las jornadas de 'Thinking Football', en las que participó el Athletic.

2013 Una importante masa social Xerez Deportivo

La afición del Xerez Deportivo celebra un ascenso.

El Xerez Deportivo Fútbol Club fue fundado en 2013 por aficionados en desacuerdo con la gestión del Xerez Club Deportivo SAD, que se encontraba en una grave crisis económica tras el descenso a Segunda. Precisamente fue José Ángel Ziganda el entrenador en el banquillo xerecista en su debut en Primera en la campaña 2009-10. El 'embrión' de esa entidad emergió de la nada, en la categoría pronvincial más baja, y ha conseguido una importante masa social que se sitúa en torno a los 2.500-3.500 abonados.

2013 El tributo más 'heavy' a un histórico Unionistas de Salamanca

Tifo de 'Unionistas'. / Unionistas CF

Unionistas de Salamanca nació en 2013 para homenajear a un clásico del fútbol español: la UD Salamanca. El equipo de la localidad había desaparecido por sus importantes deudas y los salmantinos no se quedaron de brazos cruzados. Unionistas no saldría a competir hasta 2014 al guardar una temporada de luto por la difunta Unión. En ese periodo se consolidan sus estatutos y filosofía. Su objetivo no es 'sustituir' a la UD sino homenajearla, por lo que se adopta un escudo nuevo, un diseño de camiseta diferente y un terreno de juego que no fuera el Helmántico. También se elige su himno en una votación popular en la que salió ganadora una curiosa composición: una canción 'heavy' de la banda 'Kritte'.

El club cuenta ya con más de 2.200 socios en solo cuatro años de vida y pelea por ascender este año a Segunda B. De hecho, cuentan con un particular derbi contra el Salmantino, equipo que decidió ser la continuidad de la UD manteniendo su escudo, la indumentaria blanca y el Helmántico como su estadio. Allí se disputó el duelo de la ida en noviembre, al que acudieron más de diez mil espectadores. Un duelo de rivalidad que nunca debía haberse producido.