El PSG sufre su primera derrota de la temporada El jugador del PSG Mbappé, tras recibir un golpe frente al Estrasburgo. / AFP El tanto de Mbappé no fue suficiente para el líder de la liga francesa, que encajó «dos goles tontos» del recién ascendido Estrasburgo

El París Saint-Germain, que hasta este sábado estaba invicto en la presente temporada, sufrió inesperadamente su primer tropiezo, en la 16ª jornada de la Ligue 1, al ser superado por 2-1 por el Estrasburgo, un recién ascendido que sube así a la decimocuarta posición. El partido parecía asequible para un PSG acostumbrado a encadenar triunfo tras triunfo, pero los alsacianos lo pusieron difícil en todo momento, adelantándose ya en el minuto 13 por medio del caboverdiano Nuno Da Costa. Kylian Mbappé igualó para el equipo de la capital en el minuto 42 y Stephane Bahoken consiguió el gol de la victoria local en el 65.

«Hemos fallado. Hemos creado ocasiones, pero no hemos sabido materializarlas. Recibimos dos goles tontos y nos faltó concentración. El Estrasburgo hizo su partido. Esto no va a servir para el futuro», afirmó el defensa brasileño del PSG Marquinhos. Teniendo en cuenta el final de la pasada temporada, hacía 18 partidos seguidos que el París Saint-Germain no había perdido en la liga francesa.

Una semana después del gran golpe dado por los parisinos en Mónaco (victoria por 1-2) y después de haber ampliado el miércoles su ventaja hasta los 10 puntos, ahora los perseguidores tienen una oportunidad con la que no contaban. El Marsella, segundo, podría acercarse a siete puntos si vence este domingo en Montpellier (séptimo).

En el partido de Estrasburgo pocos podían pensar que el pequeño equipo local, con un modesto presupuesto de 30 millones de euros contra los 540 millones del PSG, propiedad de los cataríes, podía lograr la hazaña. Pero David terminó derribando a Goliat. Neymar y Mbappé jugaron el partido completo y únicamente fue suplente entre las grandes estrellas del ataque el uruguayo Edinson Cavani, que entró en juego en el 75, en lugar del argentino Ángel Di María.

La derrota llega justo en vísperas de la visita del PSG a Alemania para visitar al Bayern de Múnich, en el cierre de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Los dos equipos están ya clasificados para los octavos de final y el París Saint-Germain intentará asegurar el liderato de grupo, algo que tiene en principio sencillo, ya que tiene tres puntos de ventaja sobre los alemanes y se impuso en el partido de la primera vuelta por 3-0, con lo cual los bávaros tendrían que ganar por un resultado más abultado.

Gol sin fruto de Mbappé

En el partido de este sábado, el primer gol del Estrasburgo llegó en el 13, cuando una falta sacada por Dimitri Lienard, el especialista de la casa, encontró la cabeza de Nuno Da Costa, que sorprendió al portero Alphonse Areola. El París Saint-Germain reaccionó y varios de sus hombres tuvieron buenas ocasiones (Julian Draxler en el 18 y Di María en el 38 y el 41), antes de que Mbappé pusiera el 1-1 provisional. Neymar abrió para Adrien Rabiot, que envió un pase de la muerte que Mbappé alojó en las red rival al filo del descanso.

En la segunda parte los parisinos siguieron llegando con cierta fluidez, pero fue el Estrasburgo el que asestó un zarpazo doloroso, logrando el segundo en el 65, en un contragolpe culminado con un potente tiro de Bahoken que sorprendió a Areola. Cavani entró como solución de emergencia en el 74, pero la defensa del Estrasburgo se hizo fuerte y ya nada cambió.