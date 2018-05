Fútbol El VAR, un seguro de vida para los árbitros 00:33 Del Cerro Grande, ejerciendo de VAR en la Video Operation Room (VOR). / J. V. Los colegiados, encantados con el arbitraje asistido por vídeo, para el que ya están preparados y actuará «como el ángel de la guarda» del árbitro JAVIER VARELA Madrid Jueves, 31 mayo 2018, 19:25

«¿Quién no tiene un seguro de vida por si lo necesita?». Con estas palabras intenta explicar Carlos Velasco Carballo, ex árbitro internacional y nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Federación Española de Fútbol (FEF), la finalidad del arbitraje asistido por vídeo (VAR) que se implantará la próxima temporada en la Liga. «Todos tenemos un seguro por si lo necesitamos, pero lo que queremos es no tener que recurrir a él», añadía. «El VAR no puede revisar todo, porque entonces detendríamos el fútbol y nos cargaríamos su esencia, que es que sea un deporte fluido». El objetivo es que el VAR intervenga «lo menos posible», y aclaró que «este sistema no es un árbitro» sino «un asistente» - como los de la línea de gol-, ya que «la primera y la última decisión» será del colegiado. «El límite para que actúe el VAR es si el juego continúa y el balón sale fuera del campo y se reanuda. En ese caso, ya no se puede intervenir», explicó Velasco Carballo.

«El VAR viene para ayudar al fútbol, a los árbitros y para evitar errores claros y manifiestos» Alberto Undiano Mallenco

En una jornada de formación, el presidente de los árbitros recalcó que el VAR «detecta errores claros y manifiestos para que el árbitro decida» y aclaró que «el colegiado nunca pude pedir el VAR», excepto en el caso de «un incidente grave que pase desapercibido» al colegiado, y que si hay cualquier duda sobre una acción el VAR «no intervendrá» porque no va a solucionar cada jugada polémica. «Sólo debe preguntarse si la decisión del árbitro fue clara y meridianamente errónea en acciones evidentes, incontestables y nítidas, por lo que no intervendrá en acciones opinables, interpretables, subjetivas y grises». De hecho, el arbitraje durante el partido no variará con respecto a lo que se hacía hasta ahora. De hecho, sólo a los asistentes se les ha pedido «retrasar un segundo levantar el banderín en situaciones de fuera de juego en el que el gol es inminente», aclaraba Velasco Carballo.

Sólo cuatro supuestos

El equipo del VAR utilizará la señal de las cámaras de televisión dispuestas en el estadio de forma independiente y por separado; sin contacto alguno con la realización televisiva, y solo podrá intervenir «en cuatro supuestos: goles, tarjetas rojas directas, penaltis y confusión de identidad», explicaba el ex árbitro internacional. En el caso de gol, el VAR chequea la imagen (se inicia en el momento en el que comienza el ataque que acaba en gol) si viene de fuera de juego; si hay falta del equipo atacante previa; si el balón ha salido fuera del terreno de juego antes del gol; o si ha traspasado o no la línea de gol. «Sólo en esos casos, avisará al árbitro si se ha producido un error». En el supuesto de pena máxima, el VAR «revisa si es un penalti muy claro y muy manifiesto; si es dentro o fuera del área, si hay fuera de juego en la jugada del penalti, si hay falta previa en el ataque del equipo, o si el balón se ha marchado fuera del terreno de juego». En el caso de una tarjeta roja directa se revisa el incidente -en el caso de conductas violentas se pueden tomar decisiones aunque hayan pasado cinco minutos, «aunque nunca pasará tanto tiempo»- y por último, en el supuesto de un error de identidad, «el VAR puede advertir al árbitro cuando ha señalado una situación sobre un jugador que correspondía a otro».

¿Quién forma el VAR? El VAR principal (árbitro de Primera), un asistente ayudante -o dos dependiendo del partido- y un operador de vídeo. Se llamarán VAR (árbitro) y un AVAR (árbitro de Primera, alguno de sus asistentes, un árbitro de Segunda, un asistente de Segunda y un exárbitro o exasistente recientemente retidado.

Meses de preparación

Los árbitros españoles llevan cinco meses preparándose para este sistema y se muestran contentos con las pruebas realizadas. «Esto viene para ayudar al fútbol, a los árbitros y para evitar errores claros y manifiestos», señalaba Alberto Undiano Mallenco. «Va a ser muy complicado que un jugador meta un gol con la mano, que una falta fuera del área se sancione como penalti.», añadía el colegiado navarro. «El árbitro siempre tiene la última decisión y el compañero que actúe como VAR será un apoyo», resaltaba el árbitro José María Sánchez Martinez, una situación que según Iglesias Villanueva «dará tranquilidad al futbolista porque sabrá que las decisiones claras siempre serán revisadas». Más curiosa fue la comparación de José Luis Munuera Montero, que confesó que con el VAR «vamos a tener un ángel de la guarda en la cabina para evitar errores claros». «El objetivo es que se minimicen los errores porque hay cosas que se nos escapan. Si hoy arrancase la Liga estaríamos preparados para comenzar con el VAR», finalizaba Carlos del Cerro Grande.

¿Cuándo interviene el VAR? Goles. Penaltis. Rojas directas. Confusión de identidad.

Reducción de agresiones y simulaciones

Además, todos coinciden en que con el VAR se ayudará a evitar conductas violentas y simulaciones por parte de los jugadores. «Un futbolista no hará algo si sabe que tiene 20 cámaras que le van a ver, o las simulaciones. Si un futbolista se cae y no le rozan, el VAR tiene muy fácil detectarlo», explicó Velasco Carballo que desveló un dato interesante: en el fútbol italiano tras la introducción de esta tecnología esta temporada ha habido «un 43% menos de simulaciones» y «un 30% menos de tarjetas por protestar».

Gestos del árbitro Dedo apuntando al oído y brazo extendido. Retiene la reanudación (chequeo del VAR en proceso). Gesto de una pantalla. Abre la revisión y va al monitor. Gesto de una pantalla. Cierra la revisión. Toma la decisión final y la señala.

Aunque los jugadores de los 20 equipos de Primera recibirán «charlas antes de que arranque la temporada», como desveló Velasco Carballo, los 23 mundialistas de Julen Lopetegui serán los primeros en recibir una formación sobre el VAR antes de viajar a Krasnodar. El encargado de impartir la clase será Clos Gómez, ex árbitro internacional y mano derecha del presidente de los árbitros, que hará especial hincapié en los porteros, en los centrales y en los delanteros centros del combinado nacional que aspira a ganar el Mundial en Rusia.