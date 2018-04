La Real Sociedad entra en la historia al no cometer ninguna falta ante el Málaga EFE Estrada Fernández no señaló ninguna infracción al conjunto vasco en La Rosaleda, un récord histórico BEATRIZ GARNÁNDEZ Domingo, 22 abril 2018, 19:49

La Real Sociedad perdió contra el Málaga -equipo ya descendido- en la Rosaleda por 2-0 en un partido que ha entrado en la historia, ya que los de Imanol no cometieron ninguna falta en todo el partido. Es la primera vez que un equipo no realiza ninguna infracción durante un encuentro, al menos desde la temporada 2002/2003, según los datos de Opta.

El Deportivo de la Coruña y el Granada son los únicos equipos que más se acercan a este hito, ya que en la temporada 2012/2013, en la visita de los gallegos al campo del Valladolid, solo cometieron una falta. Los andaluces, por su parte, en la campaña 2011/2012, ante el Atlético de Madrid, solo fueron sancionados una vez.

Además, en la última década, ningún equipo de las grandes ligas europeas había terminado un partido sin cometer faltas, según ha señalado @2012MisterChip en su cuenta de Twitter.

La Real Sociedad, que venía de imponerse por 3-0 al Atlético en Anoeta, estuvo muy lejos de la versión que venía mostrando desde la llegada de Imanol al banquillo y se aleja de las opciones europeas. Los donostiarras salieron con un once que sorprendió a muchos, ya que Willian José, Oyarzabal e Illarramendi empezaron desde el banquillo. Una revolución en el once que no ha servido para mantener la buena racha y que ha mostrado a un equipo flojo y sin ideas en La Rosaleda, donde solo se oyeron los pitos de la afición local hacia sus jugadores.