Condenan a los dos hinchas del PSG a casi tres años y a uno respectivamente por la paliza a un hombre en Bilbao Banquillo de los acusados en una de las jornadas del juicio / Manu Cecilio Las partes llegan a un acuerdo en la tercera sesión por el que los dos procesados deberán abonar además una indemnización de 164.000 euros a la víctima OLATZ HERNÁNDEZ Viernes, 29 junio 2018, 15:47

El juicio por los altercados previos al encuentro entre el Athletic y el Paris Saint Germain en 2011 ha quedado hoy visto para sentencia. En esta tercera sesión, mucho más breve que las anteriores, las partes han llegado a un acuerdo por el que se rebajan las penas de los dos acusados de la paliza a un hombre que quedó con una incapacidad total. La Fiscalía pedía 8 y 5 años para los dos hinchas galos, penas que la acusación particular elevaba a 16 y 13 años más una indemnización de 304.165,17 euros. Finalmente, L.R. y P.E.L. han aceptado unas penas de 2 años y nueve meses y un año de prisión, respectivamente, además de una indemnización 164.000 euros.

En la sesión de ayer del juicio declaróla víctima señaló a los dos acusados sin ningún atisbo de duda: «Fueron ellos los que me dieron la paliza». La agresión tuvo lugar en una zona de garajes, cercana al ambulatorio de Doctor Areilza. Los dos hinchas «me acorralaron. El hombre de raza negra me lanzó un objeto que me dio en la cabeza, el otro una silla que conseguí esquivar. Fue entonces cuando el primero me agarró por los hombros y me propinó un rodillazo en la mandíbula», relató.

Como consecuencia de la agresión, el hombre de 34 años sufrió un traumatismo craneoencefálico, una hemorragia cerebral y una fractura doble de mandíbula, además de importantes secuelas, como fotofobia o pérdida del olfato. Solo consiguió recordar lo sucedido un año después, gracias a una terapia médica. «Recuerdo sus rostros y lo que llevaban puesto, después me enseñaron las fotos y los identifiqué», aseguró.

Este acuerdo se suma al alcanzado por otros cinco acusados en la primera jornada del juicio oral que comenzó el miércoles en la Audiencia de Bizkaia y que ha quedado visto para sentencia. Para el único de los aficionados franceses con el que no se ha alcanzado un acuerdo, que no ha admitido participar en ningún altercado, se mantiene la petición de tres años de prisión. La Fiscalía considera que está «acreditada sobradamente» su participación en esos incidentes y considera «inverosímil» su versión de que «pasaba» por el lugar y no participó en los altercados.

Incidentes en 2011

Los incidentes juzgados esta semana se produjeron el 29 de septiembre de 2011, horas antes de la celebración de un partido de la Europa League que enfrentaba al Athletic con el PSG en San Mamés.

Según las acusaciones, alrededor de medio centenar de aficionados del equipo parisino provocó diversos incidentes en las inmediaciones, que causaron daños en el mobiliario urbano y en establecimientos hoteleros en la zona de Doctor Areilza y Pozas. Durante estos altercados se produjeron cinco heridos, uno de ellos de gravedad, con traumatismo craneoencefálico, entre otras lesiones.

Nueve aficionados del PSG estaban acusados por distintos delitos de desórdenes públicos, lesiones, daños y atentado contra la autoridad, aunque uno de ellos no compareció ante el tribunal y será juzgado en un posterior proceso.