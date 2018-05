Pelayo, jugador del Albacete, tras caer de un balcón: «Ha empezado una nueva vida para mí» Pelayo Novo da las gracias por el apoyo recibido en un vídeo que ha subido en sus redes sociales. / Instagram El futbolista sufre lesiones en la zona inferior de la columna y en el calcáneo del pie izquierdo ELCORREO.COM Sábado, 19 mayo 2018, 10:57

Pelayo Novo, el jugador del Albacete Balompié que se precipitó desde un tercer piso del hotel Abba de Huesca, sigue recuperándose de la brutal caída que sufrió el 31 de marzo. «Tras unos días duros, estoy, probablemente, viviendo una segunda vida y tratando de que la mirada esté puesta hacia delante», destaca el jugador ovetense de 27 años en un vídeo que ha subido a sus perfiles de redes sociales para «agradecer» apoyo que está recibiendo.

Tras pasar varias veces por quirófano y salvar la vida, el futbolista sufre, principalmente, lesiones en la zona inferior de la columna y en el calcáneo del pie izquierdo, que le harán pasar por el Hospital de Parapléjicos de Toledo en unos días. No obstante, el departamento de comunicación del Albacete aseguró hace dos días que «podrá volver a caminar». Eso sí, en el club blanco son conscientes de que la recuperación «tardará muchos meses».

«Cada día es una nueva oportunidad para vencer y lo que tengo muy claro es que las dosis de apoyo que me habéis dado han hecho que mi fuerza, la #fuerzapelayo, haya ido en aumento», dice Pelayo en el vídeo. El futbolista agradece el apoyo que ha recibido de su familia, amigos, agentes y «todo el equipo médico del hospital clínico de Zaragoza»

También da las gracias «al hotel Abba de Huesca por las atenciones prestadas, a los servicios médicos y de urgencias que me trataron en un primer momento, a la Policía Local de Huesca, a la Liga, a la AFE, a la RFEF», así como a los clubes que le han mostrado su «apoyo». En especial, ha recordado a los equipos en los que ha jugado como Real Oviedo, Elche C.F, Cordoba C.F y C.D Lugo, además de otros como el Zaragoza, Sporting, Huesca por cómo se han preocupado por él. «En definitiva a todas y cada una de las innumerables muestras de cariño que he recibido de todo el mundo del fútbol y, cómo no, a la familia del Albacete Balompié», ha añadido.

Pelayo se ha acordado de «toda la gente de ese vestuario, de las oficinas y demás empleados del club, a la familia Kabchi, a Victor Varela y a toda una afición que me ha arropado en todo momento». También ha mostrado su «reconocimiento» a los medios de comunicación por tratarles «con respeto y afecto» a él y a su familia. Y ha concluido así su mensaje: «En definitiva, gracias a toda aquella gente que sin conocerme ha preguntado por mí».