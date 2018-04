Nuevo revés judicial para Bielsa en su contencioso con el Lille Bielsa, en uno de los pocos partidos que dirigió al Lille. / EFE El juez descarta acordar una provisión de seis millones de euros solicitada por el técnico argentino al club francés por su despido R. BASIC Miércoles, 4 abril 2018, 01:51

Marcelo Bielsa perdió ayer una nueva batalla en su guerra con el Lille. El técnico argentino mantiene un intenso contencioso judicial con el club francés a raíz de su despido en noviembre de 2017, cuando los malos resultados del equipo llevaron a los dirigentes del conjunto galo a prescindir de sus servicios. A partir de ahí, ‘El Loco’ sacó la artillería pesada y acudió a los tribunales para reclamar una indemnización de 18 millones -firmada y sellada en el contrato suscrito entre las partes- que el Lille considera improcedente. Pues bien, un tribunal laboral descartó acordar ayer una provisión de seis millones solicitada por el rosarino por su cese y, además, le condenó a pagar 3.000 euros por las costas procesales.

El juez le propinó así un nuevo revés judicial a Bielsa, quien ya fue multado por el Tribunal de Comercio de Lille en el curso de otra de sus demandas también desestimada. El pasado 5 de marzo, este organismo rechazó la petición de ‘El Loco’ de declarar al club en suspensión de pagos al no haber recibido los 12,9 millones correspondientes a salarios y cerca de otros cinco adicionales por daños sufridos. Es más, y al igual que ayer, el magistrado descartó autorizar el abono de estas cantidades al argentino y le impuso una multa de 300.000 euros por «procedimiento abusivo». Lejos de darse por vencido, el entrenador hizo que su letrado presentara un recurso.

Disparidad de opiniones

Nada más conocerse el fallo de ayer, Carlo Alberto Brusa, abogado del preparador rosarino, anunció que también recurrirá esta decisión del juez. Y añadió: «El tribunal no ha rechazado el procedimiento, no se ha pronunciado. No hay vencedores ni vencidos. La pelota vuelve al centro», empleó el argot futbolístico para describir el escenario creado. Como es lógico, las impresiones y los argumentos de los representantes del club francés son totalmente opuestos. «El tribunal ha estimado que teníamos razón y ha condenado a Bielsa a a pagar los gastos de los abogados del Lille», declaró Bertrand Wambeke, quien trabaja en el equipo legal del conjunto galo.

El proceso continúa y deberá resolver un contencioso en el que ‘El Loco’ reclama 18 millones de euros al Lille amparándose en una ‘cláusula paracaídas’ recogida en el precontrato firmado entre las partes el 14 de febrero de 2017. Lo que viene a decir es que el técnico cobraría la totalidad de su ficha en el caso de que la relación laboral finalizara, independientemente de la causa. A partir del cese, se suceden las demandas de Bielsa contra el club.