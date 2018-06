Henrik Larsson: «España ganará por cómo juega» Henrik Larsson, en un partido ante Croacia correspondiente al Mundial de 2006. / Antonio Bat (Efe) El exdelantero sueco explica las claves del éxito de España y el por qué cree que en Rusia sumará la segunda corona mundial, además de repasar el tema Ibrahimovic y su no presencia en la Copa del Mundo MANUEL SÁNCHEZ Jueves, 21 junio 2018, 10:24

Henrik Larsson (Helsingborg, 1971) no engaña a nadie. No esconde que afronta con ganas el Mundial, pero responde con un «no» categórico cuando se le cuestiona sobre si le gustaría volver a vivirlo como jugador. «Eché un partido la semana pasada y aún están matándome las rodillas», bromea al tiempo que se sienta en una charla con Colpisa en un acto promocional organizado por la casa de apuestas Betfair.

-¿Es Suecia mejor sin Zlatan Ibrahimovic?

-Es una pregunta muy difícil. No es lo mismo si hablamos de Ibrahimovic antes de su lesión que si hablamos del de después. Hay demasiadas variables sobre esto. Si Zlatan hubiera estado en el estado de forma y al nivel de antes de su lesión, hubiera sido un activo importante para cualquier equipo en la Copa del Mundo. No ha estado así desde la lesión y, aunque haya mostrado un buen nivel en ocasiones, en Suecia ya no es algo de lo que se hable. Ahora apoyamos a los chicos que están en Rusia.

-¿Qué cabe esperar de Suecia en este Mundial?

-Todo el mundo en Suecia está muy contenta con cómo el equipo se ha metido en la Copa del Mundo, porque hacía muchos años que no llegábamos a una. ¿Qué esperar ahora? Bueno, hay que competir en el grupo. Creo que les ha tocado uno fantástico, pero las expectativas irán en aumento según vayan pasando los partidos (Suecia se impuso en el primer encuentro a Corea del Sur por 1-0). Si consiguen superar la fase de grupos todo dependerá de con quién se crucen en octavos. Habrá que esperar y verlo, pero pasar esta primera ronda sería un resultado bueno.

-¿Quiénes cree que juegan el papel clave en esta selección?

-Todos los que salgan en el once inicial. Todos saben su nivel y lo que significa estar aquí. No creo que vaya a haber muchas sorpresas en las alineaciones iniciales respecto a lo que hemos visto en los partidos anteriores. Obviamente, Emil Forsberg (Leipzig) va a tener el papel protagonista, porque es un gran jugador, se mueve muy bien entre líneas y sabe cómo colocarse por detrás de los rivales. Dependiendo de cómo quiera jugar el seleccionador habrá otros futbolistas que resalten.

-¿Cuál es la mayor virtud del equipo?

-La fortaleza es el equipo, el grupo. No solo los que salgan en el once inicial, la escuadra completa. El seleccionador, Jan Andersson, y su equipo técnico han ido implementando su manera de jugar y lo que espera individualmente de cada uno.

-¿Y las debilidades?

-Ninguna (ríe).

-Entonces, ¿ve oportunidades contra selecciones como España, Brasil y Alemania?

-Creo que no tenemos que temerle a nadie. Los respetamos, pero todo es posible. Ya jugamos bien contra Alemania una vez que les remontamos un 4-0 en contra y terminamos 4-4. Eso va a estar en las memorias de los jugadores también. Obviamente, esos equipos son los favoritos.

-¿Favoritos?

-España ganará, Alemania quedará segunda y Brasil tercera.

-¿Por qué ganará España?

-Por la manera en la que juegan en los últimos años. Juegan en diferentes equipos, pero lo hacen de la misma forma. Tienen la velocidad y el toque para hacer las cosas con una rapidez que asombra en espacios imposibles. Mueven la pelota de un lado a otro de formas que no te esperas. Además, tienen una variedad amplia de delanteros. Tienen a Diego Costa, que será una pesadilla para cualquier equipo.

-¿Ve similitudes entre la España contra la que jugó y perdió en 2008 y esta?

-Hay varios jugadores que aún juegan en el equipo. Tienen más experiencia, han jugado este sistema y ganado dos Eurocopas y un Mundial. Confían en su manera de jugar. Crees que los tienes, pero son muy habilidosos con el balón. Se encuentran cómodos cuando reciben, incluso cuando tienen un hombre a su espalda. Cuando jugamos con ellos en 2008, también nos tocó contra Grecia. Mientras que los griegos nunca intentaron meter pases que rompieran líneas, con España, todo giraba en torno a jugar entre líneas y buscar espacios.

-¿Cuáles serán las estrellas del Mundial?

-Messi estará ahí y nunca puedes pasar por alto a Cristiano Ronaldo. Han pasado muchos años y sigue ahí, con hambre. Con suerte habrá más y algunos no serán tan conocidos, porque cuando estos dos se retiren, necesitaremos nuevas estrellas.