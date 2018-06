Munir: «De Gea lleva tiempo demostrando que es de los mejores del mundo» Munir, durante la rueda de prensa / AFP El portero del Numancia, Munir Mohand, quiere dar «una alegría a la afición» tras irse del Mundial de modo «injusto y sobre todo cruel» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Kaliningrado Domingo, 24 junio 2018, 18:14

No es el Munir más conocido de la Liga española, pero es el que está en la Copa del Mundo de Rusia. Munir Mohand, portero del Numancia, cree que es «injusto y cruel» que su selección haya sido ya eliminada del Mundial de Rusia e insistió que buscarán «el premio» de una victoria ante España en Kaliningrado. «Creo que ha sido muy injusto y sobre todo cruel. Nos merecimos mucho más en los dos partidos (contra Irán y Portugal)», dijo el portero que aprovechó para defender a uno de sus referentes: David de Gea. «Viéndolo desde fuera no lo entiendo porque lleva mucho tiempo demostrando que es de los mejores del mundo. No se debería dudar de él porque a la larga le dará mucho a la selección y demostrará lo que viene haciendo con su club».

Munir lamentó no poder luchar por nada en esta última jornada y se quejó, al igual que su técnico Hervé Renard, de los errores arbitrales, especialmente en el partido contra Portugal (0-1), donde hubo «dos detalles que creo que nos han perjudicado muchísimo. Fue futbolísticamente, difícil e injusto». De esta manera el jugador del Numancia se lamentaba de una supuesta falta previa de Pepe en la jugada que supuso el gol de Portugal y una mano del mismo defensa portugués que los marroquíes consideraron que debía haber sido penalti. «Coincido con el entrenador. Ha sido injusto y cruel, merecimos mucho más los dos partidos y concretamente contra Portugal. Cuando llegamos a Rusia nos dieron una charla sobre el VAR y nos dijeron que había 33 cámaras. Fueron jugadas clave que para el árbitro sería mínimo pero a nosotros nos costó estar ahora peleando por estar en octavos».

No obstante, Marruecos saldrá al estadio de Kaliningrado a «competir de la mejor manera posible, a hacer nuestro fútbol. Los resultados no han acompañado, pero creo que nos merecemos ese premio, darnos esa alegría a nosotros mismos y a toda la afición porque creo que nos lo merecemos», señaló. «Vamos a salir como ante Irán y Portugal, a competir y hacer nuestro fútbol. No nos han acompañado los resultados pero nos merecemos ese premio y darnos esa alegría para que la gente se sienta orgullosa», advirtió.

El meta marroquí afirmó no tener «miedo ninguno» a España, a la que desea lo mejor y espera que pase y luego gane el Mundial, sino más bien respeto, asegurando que es un partido «para estar concentrados y estar atentos a todos los jugadores en todo momento porque cualquiera nos puede hacer peligro. Va a ser un partido difícil contra España, que es una selección top, una de las mejores del mundo, que va a competir por cosas en este Mundial y, como he dicho, es un partido que nos merecemos, importante para nuestro orgullo y honor, por lo que esperamos conseguir una victoria e irnos con un buen sabor de boca», finalizó.