Busquets: «La amenaza de sanción es la misma que el otro día» Busquets, durante la rueda de prensa. / EFE Defiende el estilo, no teme una tarjeta y cree que la presencia de Costa «aporta matices, nos hace un poquito mejor y más imprevisibles» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Kaliningrado. Domingo, 24 junio 2018, 20:41

Sergio Busquets se siente cómodo hablando de fútbol, por eso suele optar por atender a los medios de comunicación en las previas y en los post partidos de la selección española. Son días en los que el fútbol acapara más la atención que otras polémicas. Y él, que lleva más de cien partidos con La Roja, lo sabe. En Kaliningrado se sentó a la derecha de Fernando Hierro, con el que siempre ha tenido una buena relación, y siguió atento sus palabras mientras jugueteaba con el audífono por el que escuchaba la traducción simultánea mientras el seleccionador respondía sobre Marruecos, de la que tuvo palabras de elogio pese a su eliminación. «Al final muchas veces el fútbol no es justo, el nivel de juego que han dado es más alto que para llevar cero puntos en la clasificación. A nivel de juego merecían más pero... Han tenido la mala suerte de encajar dos goles a balón parado, acciones que son muy importantes en el fútbol actual. Todo está muy igualado y la muestra son sus cero puntos pese al gran juego».

En algunas preguntas algo incómodas el '5' se tocó la barbilla. La gastroenteritis le ha dejado mucho más estilizado y se nota los kilos perdidos antes del duelo ante Suiza. Su nuevo look, con el pelo más corto y la barba perfilada, le conceden un aspecto de triatleta. Kilómetros hace en el césped y lo trata de hacer sin ver amarillas. Es el único futbolista de España que ha visto una tarjeta en esta Copa del Mundo. Desde que vio una amarilla en el debut por una falta a Guedes está jugando con la amenaza de sanción. Si ve otra frente a Marruecos no podrá estar en octavos. «Es un condicionante, las reglas del Mundial son así. Yo estoy a disposición del míster. Es el mismo riesgo que ante Irán. Yo voy a jugar como siempre, de la misma manera. Espero que sea así hasta que se limpien», dijo sin mostrar ninguna preocupación.

Tuvo tiempo de defender a su amigo Iniesta y de loar a todo compañero por el que fue preguntado. «A Andrés lo veo bien. Juega su último Mundial y eso lo hace especial. Seguro que va a estar muy buen cuando el míster decida ponerlo», vaticinó antes de analizar las opciones que tiene España en el centro del campo con Koke, Silva, Iniesta, Saúl o Thiago. «Son grandísimos jugadores todos los que tengo cerca. De todos, Koke es el más posicional y el que junto a mí puede estar más en el centro del campo pero la verdad me siento cómodo con todos. La fuerza la hace todo el equipo, la implicación de todos en defensa y ataque».

Un equipo con variantes

Ahí, hablando de fútbol no tiene prisa Busquets. Hace gala de esa pausa que demuestra en el césped. «En las últimas fases finales no hemos sido de empezar muy bien pero un equipo que quiere ser campeón va a tener momentos de sufrimiento. No sólo pasó hace cuatro años (en Brasil). No hay que mirar más allá de mañana ni más atrás, sólo importa mañana», aclaró antes de negar que los finales de los partidos sean un problema, aunque hayan sido ambos algo locos. «Nos preocupa relativamente. Claro que nos gustaría cerrarlo con más goles. No creo que se pueda comparar lo que pasó con Portugal al de Irán. El primero estuvo más controlado y nos empataron en una jugada a balón parado, con Irán sí es verdad que se descontroló un poquito», explicó.

El centrocampista del Barcelona negó que la presencia de Diego Costa, que lleva tres goles en 166 minutos, negó que complique el estilo. De hecho, cree que ahora mismo el punta del Atlético, al que asistió en el 1-0 de Sochi, aporta otros matices positivos: «Ningún jugador es igual y cada rival también. Ante Irán era imposible la transición de modo rápido. Al tener puntas de distinto perfil podemos ampliar nuestra manera de jugar. El estilo es el mismo, con matices diferentes que nos hace un poquito mejor y un poquito más imprevisibles», sobre un delantero que ha marcado en los tres remates a portería que ha completado en el torneo.

Antes de irse al entrenamiento, que fue en el estadio Mirniy cercano al lugar donde se disputa el partido el lunes y estaba el presidente Luis Rubiales, habló del tema estrella de estos días: ser primero te permite evitar a grandes favoritos como Brasil, Bélgica, Alemania o Argentina. «Está claro y sabemos como todo el mundo sabemos cómo van los grupos y que siendo primeros, teóricamente, a priori ,sería distinto. Todo eso no lo podemos controlar tanto como el partido de mañana. Para nosotros sólo hay un camino: hacer un buen partido, ganar y ser primeros. Luego si el camino es mejor o no da un poco igual porque ya estamos viendo cómo es el Mundial y la igualdad que hay», terminó.