«Con un portero fuerte no hay ninguna duda» De Gea durante un entrenamiento / EFE Ni siquiera Camacho, el último en cambiar a un portero por un error en la Euro 2000, no piensa que haya motivos para cambiar a un De Gea en el que creen sus compañeros y Hierro RODRIGO ERRASTI Enviado especial a Krasnodar Sábado, 16 junio 2018, 17:12

En el vuelo de regreso desde Sochi a Krasnodar, pese a las altas horas, tres nombres acaparaban los comentarios: Cristiano Ronaldo por su hat-trick, Diego Costa por su partidazo y las dos veces que empató para España y David de Gea. El meta falló gravemente en el 2-1, lo que unido a que tampoco estuvo fino ante Suiza le ha convertido en uno de los actores del debate público alrededor de la selección. Dentro del vestuario nadie duda que el portero del Manchester United debe ser titular: por condiciones, por experiencia internacional y por rendimiento previo. Muchos jugadores salieron a apoyarle antes de que él mismo diera la cara ante los medios en el estadio.

Mientras muchos dormían, José Antonio Camacho, ahora comentarista en Mediaset, recordaba aquella situación del 2000, en la que tras un error de José Francisco Molina ante Noruega (0-1 en el debut) optó por cambiar al portero y puso a Santi Cañizares. El ex seleccionador no ve comparación posible entre ambas situaciones: la primera razón por la que decidió el cambio es que el meta del Atlético, que venía de descender con el histórico club, estaba «hundido» y apenas se comunicaba con nadie.

El murciano rememoraba que llegó con dudas sobre su portero titular antes del torneo porque Cañizares había sido decisivo para que el Valencia llegase a la final de la Champions con el Valencia. Tras aquel error que supuso una derrota y ver que el portero no reaccionaba, «no era colaboracionista» optó por el relevo. «Agachó la cabeza y estaba muy tocado. No hablaba con nadie. No estaba para jugar, no estaba en condiciones para nada», recordando que ni siquiera Andoni Zubizarreta, recién retirado y que colaboraba en la Federación pudo levantarle la moral.

Asumir el error, experiencia y mentalidad

Para Camacho «no es la misma situación que ahora , no tiene ni punto de comparación», ya que el guardameta del Manchester United ha asumido su fallo en público -«Para aprender a triunfar primero tienes que aprender a fallar»- ha recibido todo tipo de apoyos de los suyos. «Si el portero está fuerte no hay ninguna duda», explica. «Sabe el error que cometió y lo importante es que el equipo está con él a muerte. Es de categoría mundial y tenemos mucha suerte de tenerlo. Nadie duda de él. De Gea cometió un error pero nos dará mucho en el futuro», aventuró Nacho.

El técnico, que dirige actualmente a Gabón y no para de destacar las enormes capacidades de esta España, considera que esa actitud del portero manchego y la que tiene el grupo hacia él, más allá de la diferencia de experiencia internacional y rendimiento existente con respecto a sus competidores, es decisiva para que Fernando Hierro, entonces capitán de su selección, le mantenga en el equipo. «Nosotros somos una familia. Sabemos que hay jugadores que tienen mejor o peor día. Eso es humano y nosotros no dudamos de nuestros jugadores», dijo el técnico.

Llama la atención la defensa del capitán Sergio Ramos, porque a diferencia de otros compañeros con los que De Gea brilló de manera decisiva para ganar torneos con la sub'19 o la sub'21, sólo ha coincidido con el meta en la absoluta. «No se trata de no equivocarse, se trata de no rendirse nunca, siempre en mi equipo», escribió el capitán en sus redes sociales junto a una foto con el portero. De Gea le quiso agradecer el gesto respondiendo a su mensaje con un «¡Grande Capi!».

Apoyado por Ramos, Piqué, Reina, Costa, Isco...

No fue un gesto de cara a la galería ya que el central, como hizo Pepe Reina de camino a vestuarios en el intermedio, acudieron a abrazar y animar al porterto. «Dentro del vestuario está clarísimo que David es nuestro portero. Lo ha demostrado muchísimas. Es uno de los mejores porteros del mundo. Errores pasan, somos humanos y con la experiencia que tiene estoy convencido que va a dar paso adelante y no problema», dijo un Gerard Piqué con el que ha forjado una gran relación en La Roja en los últimos tres torneos.

«De Gea es un porterazo, sabemos de su calidad. Una familia es apoyarse siempre», recordó Diego Costa, ex compañero en el Atlético y que acudió a abrazarle en el vestuario antes de que hiciera el 2-2. Desde fuera de los 23 también le llovieron los apoyos, por parte de Marc Bartra. «Pasar página y seguir con paso firme como siempre has hecho. Eres uno de los mejores porteros del mundo y todo el planeta lo sabe. Confianza ciega en ti!! Vamos!!!!». Juan Mata, que le he visto ganar desde 2014 cuatro veces el premio a mejor jugador de la temporada en el Manchester United, fue aún más gráfico para expresar el sentir general de todos aquellos que han compartido vestuario con él: «Eres el mejor. Y punto».

Isco, que luego como Asensio respondió a De Gea apoyándole, fue más lejos: «Si empezamos a cambiar por cada error que hace uno durante el partido», afirmó Isco, que recordó que «David ya es un tío muy maduro, está acostumbrado y sabe que todos fallamos. Dentro de cuatro días tiene otra oportunidad para reivindicarse». Y es que a Hierro, más allá del fallo puntual de De Gea le preocuparon los tres goles encajados y las ocasiones concedidas tras pérdida. Más que nunca en toda la etapa Lopetegui... Algo a mejorar para poder competir en las rondas finales de este Mundial.