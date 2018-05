Polémica en Argentina: La AFA da consejos a los periodistas para ligar con mujeres rusas en el Mundial Imagen del polémico manual sobre cómo ligar con una chica rusa. / Twitter La Asociación del Fútbol Argentino distribuye un dossier en el que recomienda ser «selectivo con las mujeres ya que hay muchas» y no hacer «estúpidas preguntas sobre sexo» EL CORREO Miércoles, 16 mayo 2018, 12:11

«Qué hacer para tener alguna oportunidad con una chica rusa». Es el polémico titular de un apartado del manual distribuido ayer a 40 periodistas deportivos por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el que se podían leer 'lindezas' como: «trata a la mujer que está frente a ti como alguien de valor, con sus propias ideas y deseos», «pon atención a sus valores y personalidad» y «no hagas estúpidas preguntas sobre sexo». «Muchos hombres, porque las mujeres rusas son hermosas, solamente quieren llevarlas a la cama. Tal vez ellas también lo quieran, pero son personas que quieren sentirse importantes y únicas». Asimismo, en el vergonzoso documento se animaba a «ser selectivo. No te preocupes, existen muchas mujeres bonitas en Rusia y no todas son buenas para ti».

La sorpresa e indignación de los periodistas que acudieron a la charla de cara al Mundial de Rusia era mayúscula. El periodista Nacho Catullo, en un acto de denuncia, colgó la imagen del polémico documento en sus redes sociales. El contenido se viralizó y las críticas no se hicieron esperar. Ante esta situación, tres trabajadores de la AFA interrumpieron de inmediato el curso y, sin dar explicaciones, les quitaron los cuadernillos. Se los devolvieron después, con las polémicas páginas arrancadas. Pero ya era tarde.

Muy moderno el manual de estilo de la AFA sobre el Mundial pic.twitter.com/aWT4FrfCie — Nacho Catullo (@nachocatullo) 15 de mayo de 2018

La clase la impartía Eduardo Pennisi, que en un primer momento no entendía el revuelo. Los periodistas le pidieron explicaciones sobre el origen del texto y él indicó que lo había bajado de internet porque le pareció «interesante», aunque no recordaba el sitio. «Son muy especiales las chicas rusas, ahí está bien explicado todo», dijo el abogado, profesor del idioma ruso, becado en tiempos soviéticos para estudiar música, y director de un coro. Para él, «son consejos muy inocentes, absolutamente ingenuos».

«Os explico yo, no van a pensar que era algo salido de lugar, ¿eh?. Ahora, si es con mala intención... yo no lo puedo creer realmente. Eso se podría hacer tanto para una chica rusa como para un muchacho, para una argentina que vaya», insistió Pennini. «Es muy posible que si preguntas chorradas, ¿de qué signo eres?, te tomen como un zoncito (tonto) y no te den ni la hora. Puedes llegar a intimar con una persona hablando por ejemplo de filosofía o de historia, ellas admiran mucho a las personas inteligentes. Vas a ser más seductor para una chica, en vez de cosas más mundanas, hablar de temas más profundos, sobre el alma humana. Y te haces muy amigo», continuó, antes de pasar a hablar de los tulipanes en las plazas y las paradas del Metro de Moscú.