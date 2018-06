Pillan a Camacho negándose a participar en una tertulia de Telecinco Camacho haciendo gestos ostensibles. / Telecinco El exseleccionador español hizo gestos ostensibles que negaban su participación en una charla 'futbolera' en el nuevo programa de Telecinco COLPISA Madrid Jueves, 21 junio 2018, 09:40

José Antonio Camacho se ha convertido en todo un fenómeno televisivo en este Mundial. Si hace ocho años, en la Copa del Mundo de Sudáfrica, pasó a la historia por su ya famoso 'Iniesta de mi vida', en Rusia no ha sido una frase suya sino un gesto lo que le ha convertido en estrella de las redes sociales.

El ex seleccionador fue cazado por las cámaras de Mediaset 'negándose' a entrar en directo en el programa 'Ahora, La Mundial', que presenta Joaquín Prat en Telecinco. El programa fue anunciado por la cadena con un «Con los colaboradores más polémicos», que dejaba claro lo que pretendía. Esos colaboradores no eran otros que Kiko Matamoros, Alexandro Lequio, Siro López e Irene Junquera, en una clara apuesta por hacer la competencia a El Chiringuito de Mega.

Ese Camacho Grande!!

Dando largas a Prats y no queriendo hablar con Kiko Matamoros,Lequio y demas morralla de comentaristas de T5 para comentar el post España-Iran 😂😂#AhoraLaMundialpic.twitter.com/Fm1JjKRKeZ — ✊JØRGĘ✊® (@FlowerPower_46) 20 de junio de 2018

Pero José Antonio Camacho no tenía ganas de participar en ese debate y cuando el programa conectó en directo con el Kazan Arena, donde estaba Manu Carreño, junto a Kiko Narváez y Camacho, el ex seleccionador fue sorprendido negándose con gestos ostensibles en los que dejaba claro que no quería participar en ese debate.

Como las conexiones llegaban con un poco de retardo, los que estaban en Kazan tardaban varios segundos en darse cuenta que estaban en directo y fue ahí donde Camacho fue cazado haciendo aspavientos, negando con el dedo y haciendo gestos a Manu Carreño para decirle que él no estaba dispuesto a entrar en el programa. Carreño intentaba frenarle, pero al realizador de Telecinco no le dio tiempo a cambiar de plano y los espectadores fueron testigos del gesto.