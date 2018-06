El 'once' de la primera jornada El portero islandés Halldorsson, el defensa sueco Granqvist, el centrocampista croata Modric y el delantero español Costa, entre los once destacados. JULEN GUERRERO Miércoles, 20 junio 2018, 11:54

Normalmente al acabar la fase grupos solemos tender a elaborar equipos de la primera fase y similares, sin olvidarnos de los 'player of the match' y el once de la jornada. He querido hacerlo cuando todos los equipos han jugado su primer partido y se han visto muchas de las intenciones de entrenadores y jugadores. Hay algunos que seguramente no vuelvan a tener su momento de gloria pero dejemos que el logrado lo vivan con todos los honores.

En la portería, Halldorsson. El portero islandés fue una muralla para los jugadores argentinos y además tuvo el 'honor' de pararle un penalti a Messi, que a la postre les permitió conseguir un punto inesperado.

Lateral derecho, Nacho. Supo sobreponerse al polémico penalti a Ronaldo y realizar una gran segunda parte, culminada con un gol de bella factura.

Lateral izquierdo, Kolarov. Su gran gol de falta frente a Costa Rica les dio tres puntos que da esperanzas a la selección serbia de pasar a la siguiente fase.

Central derecho, Giménez. El defensa uruguayo del Atlético de Madrid, además de dejar su portería a cero, consiguió marcar el gol de la victoria frente a Egipto.

Central izquierdo, el sueco Granqvist. No suele ser habitual ver a los defensas centrales asumir la responsabilidad de tirar un penalti que te puede dar la victoria.

Medio centro, Modric. El centrocampista del Real Madrid llega en plena madurez a este mundial en plan 'líder' de Croacia. Además de ser el timón de su selección, marcó un importante gol de penalti para conseguir los tres puntos frente a Nigeria.

Extremo derecha, Mertens. Muy participativo en el juego belga, culminado con un gran gol que abría el marcador frente a Panamá.

Media punta, De Brune. Algo mas retrasado de lo que suele jugar en el City, y quizá en un partido cómodo frente a Panamá, el jugador belga está ante una gran oportunidad de consagrarse en una gran cita.

Extremo izquierdo, Cheryshev. El jugador ruso del Villarreal, que tuvo que entrar en el partido inaugural en el minuto 23 por lesión de Dzagoev, realizó un gran partido anotando dos goles

Delantero, Costa. Posiblemente en su mejor partido desde que debutó con España, el jugador del Atlético de Madrid, por fin se le vio disfrutar en el campo. Estuvo participativo, y letal con sus dos goles.

Delantero, Ronaldo. El único jugador de las grandes figuras que ha conseguido brillar en esta primera jornada. Con su 'hat trick' presenta su candidatura a reinar este mundial.

En el capítulo de entrenador destaca el colombiano J.C. Osorio, que al frente de México demostró cómo se puede ganar a Alemania sin cerrarse atrás y jugando sin complejos. Sin duda - si en «el once» mencionado hubiera reservas tendrían sitio entre ellos Hirving Lozano, que con su gol dio la victoria a México frente a Alemanía, Coutinho, que marcó un golazo que ya deja de ser novedad por la frecuencia que lo repite y Kante y Lukaku que siguen demostrando su capacidad goleadora, ambos con dos tantos.