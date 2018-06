Kepa asegura que se siente «preparado» para defender la portería de La Roja De Gea y Kepa, tras el partido ante Marruecos. / Efe El futbolista del Athletic defiende a su compañero De Gea: «Es un gran portero, con una gran trayectoria» JUANMA MALLO Jueves, 28 junio 2018, 17:09

Kepa Arrizabalaga (Ondarroa, 23 años) considera que cuenta con la capacidad suficiente para ponerse debajo de los palos de la meta de España si Fernando HIerro lo considera oportuno. Después de que David de Gea haya protagonizado algunos errores, haya cometido varios fallos y no aporte la seguridad esperada, muchas han sido las voces que piden la titularidad del portero del Athletic para el encuentro del domingo contra Rusia en Moscú (16.00 horas). «Yo me siente preparado», ha deslizado este jueves mañana en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE) desde Krasdonar, lugar de concentración de La Roja. Asume que solo lleva un duelo con la selección, un amistoso frente a Costa Rica en noviembre, pero apela a su experiencia en Bilbao: «Convocatorias y concentraciones tengo. Pero he jugado con el Athletic en Europa y en Primera, y todos los más jóvenes empezamos por algo», ha señalado el futbolista de Ondarroa.

Durante la conversación, ha defendido a David de Gea y ha resaltado la unión que existe entre el portero del United, Reina y él. «Le veo tranquilo. Tiene experiencia, partidos suficientes. Los porteros tenemos una grandísima relación, llevamos año y pico los tres juntos y hablamos mucho. Nos apoyamos, aprendemos de todos y nos apoyamos en todo. Y David es un gran portero, con una gran trayectoria y con todas las garantías del mundo«, ha indicado.

Y enmarcó las críticas hacia su compañero en las polémicas habituales que suelen rodear los grandes torneos, y más en el lugar de concentración de España. «Siempre hay debates. El '9' o la convocatoria... De quien está o no en la lista... Estamos acostumbrados y sabemos convivir con ello», relata