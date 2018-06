España, en manos de centrales Sergio Ramos y Fernando Hierro. / Efe Fernando Hierro triunfó en ese puesto, el capitán es el eje de la zaga, el director deportivo ganó un Mundial y una Eurocopa en esa posición e incluso Luis Rubiales dejó el lateral y fue central JAVIER VARELA Madrid Martes, 19 junio 2018, 11:47

España se construye desde la posición de central. Los cuatro pilares de esta nueva selección española tiene su origen en la posición de central. Fernando Hierro, el nuevo seleccionador desde la destitución de Julen Lopetegui, fue uno de los mejores centrales del mundo, el capitán Sergio Ramos es el eje de la zaga y el alma mater del vestuario, Carlos Marchena, el nuevo director deportivo de La Roja, ganó un Mundial y una Eurocopa en esa posición e incluso Luis Rubiales, el presidente, dejó su habitual lateral para terminar jugando como central.

«Todos admiramos a Hierro. Le conocemos desde hace muchísimo tiempo y es el idóneo para este momento» Sergio Ramos

«Todos admiramos a Hierro. Le conocemos desde hace muchísimo tiempo y es el idóneo para este momento», confesaba Sergio Ramos un día después de que Fernando Hierro fuera nombrado seleccionador español. El malagueño, que ha reconocido que el central del Real Madrid es su mano derecha en el campo, no quiere comparaciones con el madridista porque «cada persona es única. Sergio tiene carácter, se le ve venir desde enfrente, desde lejos, recto, íntegro, no tiene dobleces…». Pero el seleccionador no quiere cargar ese peso sólo sobre Ramos y reparte juego con «Sergio, David (Silva), Busquets, Piqué, Iniesta... No permitir clonar al capitán». Los pesos pesados de la selección «nos están ayudando mucho», confesaba Hierro. porque están demostrando «carácter, personalidad, que quieren que esto siga adelante y estoy muy tranquilo».

Carlos MArchena, con la selección. / Efe

Pero a pesar esa predisposición que se encontró en el vestuario de los más veteranos, quiso tener a un viejo conocido de la selección como enlace entre los jugadores y el cuerpo técnico. Y ese hombre es Carlos Marchena, otro central. «Yo hacía de poli malo pero ahora tenemos que agradecer enormemente que Marchena ha venido a echarnos una mano, un campeón del mundo, una persona íntegra y directa que está para ayudarnos. Agradezco al Sevilla por dejarlo venir«, reconocía el seleccionador esa semana. Y es que Marchena fue una de las piezas clave en los dos primeros éxitos de España en la Eurocopa del 2008 y en el Mundial de Sudáfrica. »Con Fernando tengo una relación de siempre extraordinaria, me pidió que viniera a ayudarle y el feeling, junto a la confianza que tenemos, hace más fácil todo«, confiesa.

«Con Fernando tengo una relación de siempre extraordinaria, me pidió que viniera a ayudarle y el feeling, junto a la confianza que tenemos, hace más fácil todo» Carlos MArchena

Su labor, ahora sin vestirse de corto, es similar al que tuvo en Sudáfrica en 2010, donde jugó menos pero sirvió de bisagra en el vestuario. Algo que necesita, y mucho, este grupo tras haberse quedado sin su entrenador dos días antes del comienzo del Mundial. «Vengo a hacer la función que tenía Fernando Hierro antes, ser el enlace entre la Federación, el cuerpo técnico y los jugadores. Estar pendiente de ellos, cuidándolos en todo momento, transmitir otros puntos de vista que puedan ayudar«.

Fernando Hierro y Luis Rubailes. / Efe

El otro 'central' de esta estructura de La Roja es el presidente de la Federación Luis Rubiales, que terminó en sus últimos días sobre el césped en esa posición. Desde que tomó la decisión de destituir a Lopetegui, se mostró firme en el apoyo a Fernando Hierro: «Hierro era la primera opción y todo ha sido rápido y en poco tiempo. Hay que remarcar la honestidad de Hierro, estar en el cargo y defender el Mundial«.