Hierro: «Es o ha sido un placer entrenar a este equipo» «Veníamos a hacer algo importante, a pelear por un Mundial. Y este no era el plan», asegura el seleccionador nacional COLPISA Domingo, 1 julio 2018, 20:09

El seleccionador de España, Fernando Hierro, afirmó tras la eliminación de España en los octavos de final del Mundial de Rusia ante el anfitrión, que «es o ha sido un placer» entrenar al equipo al ser preguntado por su continuidad en el cargo. «No es una decisión mía», precisó Hierro, que llegó poco antes del inicio del Mundial en sustitución de Julen Lopetegui, destituido tras anunciarse su fichaje por el Real Madrid.

«Veníamos a hacer algo importante, a pelear por un Mundial. Y este no era el plan. No tengo reproche alguno para este grupo de jugadores», dijo Hierro a Telecinco. «Sí hay autocrítica como entrenador. Si alguien busca responsabilidades, me pongo a la cabeza», agregó.

Al referirse al partido contra Rusia, Hierro comentó: «Es muy difícil estar 120 minutos atacando, atacando, atacando... El equipo lo ha intentado de todas las maneras». «El compromiso ha sido total. El equipo se ha comportado de una forma profesional día a día. Ha sido una maravilla entrenarlos. Nuestro objetivo era llegar lejos, era ganar un Mundial», señaló.