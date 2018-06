Hierro: «Este no es el camino» Fernando Hierro frena a un enfadado Reina. / Afp El seleccionador se ha mostrado muy crítico con el partido disputado por sus hombres ante Marruecos JAVIER MUÑOZ Lunes, 25 junio 2018, 22:58

Los nubarrones se cernieron este lunes en Kaliningrado sobre La Roja de Fernando Hierro en un final de infarto. El olímpico 1-2 que había endosado En-Nasry a De Gea en el minuto 81 certificaba las carencias exhibidas por España durante la segunda parte. Falta de ideas, de criterio e intensidad, lasitud y cambios realizados demasiado tarde. El malestar se condensaba alrededor del seleccionador, en el centro de las críticas y que vio a su equipo superado en amplias fases del encuentro por un rival que solo peleaba por su orgullo. La cara de Hierro era un poema. Su equipo había pasado de más a menos en los partidos de su grupo. De las fases de buen juego ante Portugal a la frustración ante el muro de Irán, al que se ganó con dificultad, y para rematarlo la impotencia ante Marruecos. Pero entonces llegó la locura. El empate de Iago Aspas tras el examen del VAR y la igualada de Irán contra Portugal. A Hierro no le cabía la camisa pese a que La Roja quedaba primera de grupo y no se anduvo con rodeos. «Tenemos que hacer autocrítica y ser exigentes. Ser conscientes de que por aquí no. Este no es el camino. No podemos conceder tanto», ha afirmado el seleccionador.

España había salvado el primer escollo, pero el entrenador malagueño tenía mal sabor de boca, como los periodistas. «Sabíamos desde el primer día que los partidos nos iban a exigir mucho», continuó el preparador. «El VAR nos lo han explicado, sabemos cómo funciona y nos ha favorecido. Todo ha sido después de mucho sufrimiento. Sabíamos que Marruecos iba a salir con todo, con el once titular. Creo sinceramente que lo bueno y lo malo del partido lo hemos nosotros».

El preparador alegó, en descargo de sus jugadores, que los demás rivales «también nos estudian a nosotros lo hacemos, pero si queremos llegar donde soñamos, que si queremos lograr aquello por lo que estamos peleando, hemos de ir ajustando los pequeños detalles».

Para Hierro es este factor que está lastrando a la selección española, tremendamente vulnerable atrás. Y reiteró la lección aprendida ante la aguerrida Marruecos, que arrancó la segunda parte empujando a España cuando era esta la que debía demostrar la superioridad que se le suponía de partida. «Lo primero es que tenemos que ser autocríticos, que tenemos margen de mejora. Todos estos días debemos trabajar, porque sabemos que poder ofensivo tenemos».

Aspas: «Estamos en un Mundial y no hay partidos fáciles»

«Es lo que tiene el VAR, que a veces hay que esperar demasiado. Esperemos que las próximas decisiones sean más rápidas». Así hablaba Iago Aspas de su gol, una jugada inicialmente anulada por el árbitro en una decisión que el videoarbitraje corrigió. El gallego daba así por buena esa espera, a pesar de «demorarse la alegría». Lo vivió como «un momento de incertidumbre y nerviosismo», máxime porque «sabía que Portugal iba ganando y que teníamos que marcar dos goles, que uno no servía».

A pesar del gran sufrimiento, el delantero de La Roja se felicitaba por el resultado final: «Lo importante es pasar como primeros de grupo», decía al final del partido. Para el atacante del Celta, «todo el mundo hubiera firmado pasar como líder cuando llegamos aquí. Luego hay partidos buenos, malos y regulares, pero nos hemos puesto el mono de trabajo y eso nos ha servido para pasar de primeros».

En cuanto al mal juego de España frente a Marruecos y el riesgo de eliminación que vivió España, recordó que «estamos en un Mundial y no hay partidos fáciles. Mira a Argentina y Alemania. Todo el mundo piensa que como el rival tiene menos nombre vas a ganar 3-0, pero son equipos bien trabajados que sacar sus recursos. Aún no hemos caído derrotados y ahora nos espera un rival difícil como Rusia, el anfitrión. A ver cómo se nos da».