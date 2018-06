Griezmann seguirá en el Atlético El francés lo anuncia en un cortometraje en el que explica el proceso hasta tomar su decisión COLPISA Jueves, 14 junio 2018, 22:08

Fin de la película. O mejor dicho, del cortometraje, que es la manera elegida por Antoine Griezmann para anunciar que se queda en el Atlético de Madrid. Una decisión que ha guardado con hermetismo y que ha tenido en vilo al planeta fútbol en los últimos meses, y cuyas altas expectativas se han encargado de mantener en lo más alto él mismo y su entorno, con declaraciones ambiguas y mensajes subliminales en redes sociales.

«He decidido quedarme en el Atlético», sentenciaba Griezmann como colofón de un cortometraje en el que muestra con imágenes el proceso que ha vivido durante los últimos meses en el Atlético de Madrid. Dudas sobre el proyecto deportivo en el Metropolitano, sobre su papel secundario en el Barcelona, los pitos de la afición rojiblanca en el último partido de la temporada... Un cóctail de sentimientos en los que ha pesado, tal y como el propio Antoine confiesa en el vídeo, el esfuerzo del Atlético en formar un equipo con aspiraciones a todo.

«Recibí un mensaje sobre el proyecto y los refuerzos que quieren traer... Y la verdad, increíble. Están haciendo todo lo posible para que el equipo siga creciendo, para poder estar en la final de la Champions. No puedo aguantar para decirle a la gente que me quiero quedar. Esto va a ser la diferencia», le desvelaba a un amigo en una nota de audio el pasado 3 de junio. Entonces el Atlético aún no había fichado a Thomas Lemar, pero estaba cerca. El mediapunta ex del Mónaco es un inseparable de Griezmann en la selección francesa, y hasta el martes una pieza codiciada en el mercado europeo. El Atlético se adelantó a grandes como Arsenal y Liverpool, potencias financieras de la Premier League, una señal de que por fin en el Metropolitano apuntan a ganarlo todo.

Apenas diez días antes de tomar la decisión, el futuro de Griezmann, más que rojiblanco, pintaba negro. Azulgrana en todo caso. Porque los pitos de un sector del Wanda en el último partido de Liga ante el Eibar, apenas unos días después de ganar la Europa League (con doblete del '7' incluido), le dolieron en el alma. Se marchó a casa casi llorando, y sólo una visita sorpresa de Simeone cuando en el esperado era Godín en casa del francés logró calmar la situación. «Estaba muy caliente, muy afectado», revela Griezmann en 'The Decision'.

El francés ha cumplido con su palabra finalmente. Dijo que antes del Mundial anunciaría su futuro, y así ha sido. Al menos en parte, porque el Mundial comenzó cuatro horas antes de la emisión de su cortometraje, pero la selección francesa no debuta en Rusia hasta el sabado. Por tanto, Griezmann jugaba con trampa.