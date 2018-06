Piqué, susto por un pisotón Gerard Piqué, tras ser pisado por Pepe Reina. / EFE El central catalán fue atendido tras chocar con Reina y se pudo incorporar al grupo sin problemas RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Moscú Sábado, 30 junio 2018, 18:42

En los quince minutos a puerta abierta a los medios de comunicación en el estadio Luzhkini el protagonista involuntario fue Gerard Piqué. Justo al comenzar la sesión, en uno de los rondos, Piqué chocó con Pepe Reina, que le pisó de forma involuntaria. El central, tras el gesto de dolor, incluso fue atendido por los médicos, pero todo quedó en un susto y el central catalán, que según él mismo anunció vive sus últimos días con la selección española, se pudo reincorporar al grupo sin mayores problemas.

Si no hay cambio de última hora, la idea de Fernando Hierro es apostar por el mismo once que ante Portugal con la variación de Carvajal por Nacho. Realmente, cuando ha tenido a todos disponibles sólo ha variado una plaza en el once en estos tres partidos: Koke (en el debut), Lucas Vázquez (Irán) y Thiago (Marruecos).