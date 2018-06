Carvajal ya trabaja con el grupo 02:20 Carvajal participa en un rondo durante su vuelta a los entrenamientos. / Efe El lateral salió por primera vez al césped con sus compañeros aunque Lopetegui, que tuvo una charla con Piqué, ya medita colocar a Nacho de inicio ante Portugal RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Krasnodar Martes, 12 junio 2018, 12:40

Dani Carvajal apareció por primera vez en el césped de la Academia del Krasnodar junto a sus compañeros en la sesión matutina de este martes. Los médicos, de la mano del preparador físico Óscar Caro, tenían programado que empezara con algún trabajo específico con el grupo. El lateral, en cualquier caso, está casi descartado contra Portugal, ya que es su primera toma de contacto con la pelota a tres días del debut mundialista en Sochi. Llamó la atención que participó luciendo la pulsera roja con el lema 'Tenemos que hacer que ocurra', el mismo que preside el campo de entrenamiento, en su muñeca.

Lopetegui ya medita colocar ahí a Nacho, como probó frente a Suiza y Túnez, como opción más conservadora que Álvaro Odriozola. El realista, que además ante los tunecinos tuvo un problema estomacal, tiene un perfil algo más ofensivo que el madridista, que además conoce perfectamente a un Cristiano Ronaldo que cae a ese lado del campo.

📺 ¡La sesión arranca con buenas noticias! @DaniCarvajal92 ha empezado hoy la sesión con el grupo para realizar parte del trabajo programado. ¡VAMOS, DANI!💪🏻#HagamosQueOcurra#Rusia2018pic.twitter.com/LrzQztNpKg — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 12 de junio de 2018

El que no tendrá ningún problema para estar en el once es Gerard Piqué, que el lunes se retiró antes de tiempo de la sesión tras unas pequeñas molestias en la rodilla aunque desde el equipo, incluido su compañero Rodrigo en rueda de prensa, tranquilizaron a todos diciendo que no tenía ningún tipo de problemas.

Así, el equipo sigue preparándose (en doble sesión este martes) para el estreno en un clima agradable y soleado que obliga a los jugadores a hidratarse y protegerse con cremas solares.