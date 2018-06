Carvajal: «Hemos recibido más criticas de la cuenta» Carvajal atiende a los medios. / AFP «Nadie dice que el juego haya sido bueno», afirma el lateral, que defendió el rendimiento de sus compañeros RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Krasnodar Jueves, 28 junio 2018, 13:11

Dani Carvajal compareció ante los medios de comunicación e hizo autocrítica aunque también reconoció que el grupo ve excesivos algunos comentarios sobre el rendimiento del grupo. «Hemos recibido críticas, pero más de la cuenta, al fin y al cabo, dos años sin perder, primeros de grupo. Pocas selecciones han conseguido eso, nadie dice que el juego haya sido bueno, nosotros tampoco. Si desde dentro se nos cuestiona tanto no se hace bien, intentamos ser un grupo, juntarnos, evadirnos. Tenemos la responsabilidad de dar una alegría a todo el país, para ellos vamos a luchar»

En esa línea, considera que «debemos ser autocriticos, tener que dar todos un poquito más. No hay rival fácil en el mundial, cualquiera te pone en dificultades en el nuestro las 7 restantes de las 16 mejores, tenemos que ir paso a paso porque si no nos equivocamos. Debemos mejorar la concentración en defensa. Tenemos que mejorar un poquito en errores defensivos, nos han hecho gol con muy poco y el rival nos ha hecho gol prácticamente por errores nuestros, no por aciertos suyos. Es difícil jugar un partido contra un equipo metido atrás», afirmó para explicar las dificultades pasadas por España ante Irán (1-0) y Marruecos (2-2). «Ahora, a partir de octavos, en partidos donde al rival no le vale rascar un punto, o ganas o te vas a casa, creo que se van a ver partidos diferentes y la Selección va a recuperar ese nivel óptimo de juego y ojalá podamos estar en cuartos», dijo.

Además aprovechó a defender a varios de sus compañeros, como Andrés Iniesta - «es nuestro jugador estrella y uno de los comandantes de esta selección, no tenemos ninguna duda de él» o Isco -«es uno de los que tira del carro y cuando el partido se pone feo siempre pide el balón», y también a Fernando Hierro, del que ha dicho Bernd Schuster que no es entrenador para la selección. Está más que capacitado, discrepo de Schuster. Los que vemos el día a día somos nosotros, considero que está más que capacitado para llevar esta selección. Es un gran entrenador y estamos a muerte con él», aclaró. Sobre el duelo ante Rusia recordó la necesidad de «estar muy, muy concentrados y sobre todo plantear un partido en el que explotar sus debilidades», aseguró Carvajal.

Analizó su propio estado de forma después de la lesión en Kiev. «Me encuentro muy bien, el otro día me faltó algo de confianza con el balón, pero creo que estoy al nivel óptimo para competir», dijo que recordando «todo eso salgo a jugar con más ganas que nunca, te ves fuera y luego disfrutas, me siento de los más felices el mundo, de los más afortunados», finalizó.

