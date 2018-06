Messi, contra las cuerdas Día 8 Si Argentina llegaba con muchas dudas, éstas han aumentado: hoy puede ser el día que todo explote si la albiceleste sigue sin despertar y cae ante Croacia El portero islandés para el penalti a Messi en la primera jornada del Mundial. / Reuters JULEN GUERRERO Jueves, 21 junio 2018, 00:15

Hoy puede quedar sentenciado el grupo C. Dinamarca y Francia tienen la oportunidad de cerrar su pase si ganan sus partidos frente a Australia y Perú respectivamente, para después citarse en la última jornada y resolver quién termina como líder.

El primero que lo puede conseguir es Dinamarca: se enfrenta a Australia en el encuentro de apertura del día. Los nórdicos no merecieron ganar a Perú en su estreno en este Mundial. De hecho, su portero, el hijo del mítico Schmeichel, fue el héroe manteniendo milagrosamente la portería a cero. Se encuentran en una situación tan inesperada como soñada.

Están ante una gran oportunidad en un Mundial, porque su éxito en la Euro de 1992 sigue en el recuerdo de los aficionados por el juego que desplegaron, pero esta vez tendrán mucho que mejorar su fútbol si quieren ganar hoy. A Australia prácticamente solo le vale el triunfo, algo que puede beneficiar a los europeos que están más cómodos si no tienen que llevar el peso del partido. Que Eriksen no reciba balones con facilidad para lanzar contraataques, como ocurrió en el gol que les dio la victoria frente a Perú, será una de las claves. Australia, que basa su juego en la disciplina, solidaridad y un gran trabajo táctico, no será enemigo fácil.

En la misma situación está Francia, que se enfrenta a Perú, una de las selecciones que mejor fútbol nos ha dejado hasta ahora pese a la derrota. A Francia poco o nada le funcionó frente a Australia, incluso Deschamps quitó a Griezmann con empate. No parece que ponerle a él solo arriba como única referencia sea la mejor solución. El jugador francés, que parece que llegó totalmente descentrado al Mundial, se encuentra mucho mas liberado si tiene a alguien por delante. Esta temporada en el Atlético lo hemos comprobado. Con la llegada de Costa en enero, el 'Principito' fue otro jugador y volvimos a ver la mejor versión de Antoine. Qué decisión tomará al respecto el seleccionador francés será uno de los alicientes del encuentro.

No obstante, hoy tendrá un rival de diferentes características. Perú tiene un juego ofensivo potente y necesita ganar. Quizá salga de inicio en la punta de ataque Guerrero, que en el primer partido solo saltó al campo cuando el marcador ya lo tenían en contra, y junto a Carrillo y Farfán, puede dar más de un disgusto a la defensa gala.

Pero el mejor partido será el último del día. Messi y su Argentina se encuentran contra las cuerdas tras empatar frente a Islandia. Parece que Sampaoli prepara una revolución en el once, incluso variando el sistema y jugar con tres centrales, con hasta cuatro o cinco cambios. Todo el país se paralizará a la hora del encuentro, la presión será máxima. No pasar a la siguiente ronda sería un auténtico fracaso.

Si la albiceleste llegaba con muchas dudas, estas han ido aumentando. No parece que la unión de la plantilla pase por su mejor momento, y también el país parece fracturado. Unos piden que juegue Higuaín, otros Dybala, incluso Maradona ha declarado en su programa 'De la mano del diez', que su exyerno, Agüero, no está para jugar otros noventa minutos.

Si en uno de los artículos anteriores respecto a Argentina comentaba que «Sampaolí tenía entre sus manos una bomba cuyo reloj está sin programar y no se sabe cuándo va a explotar», la bomba sigue sin programar, pero hoy puede ser el día que todo explote si Argentina sigue sin despertar y es derrotada por Croacia. Los balcánicos, por el contrario, llegan a este partido con los deberes hechos y sabiendo que no perdiendo hoy darían un gran paso para estar en la siguiente fase.